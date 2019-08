Xiaomi annuncia i risultati finanziari: crescita continua in tutti i segmenti

Xiaomi Corporation (“Xiaomi” o il “Gruppo”; Stock Code: 1810.HK), società Internet con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), annuncia oggi i risultati consolidati e certificati per il secondo trimestre e primo semestre chiuso al 30 giugno 2019 (“1H2019” o “the Period”).

Nel primo semestre 2019, Xiaomi ha registrato performance da record, grazie alla strategia dual core “Smartphone + AIoT” (AI + Internet of Things) che offre efficienza operativa e maggiore resilienza al rischio. Durante questo periodo, i ricavi totali del Gruppo sono aumentati del 20,2%, attestandosi a circa 95,71 miliardi di RMB. I ricavi delle attività all’estero sono stati del 38,6 miliardi di RMB, pari a oltre il 40% dei ricavi totali. L’utile netto rettificato (Non-IFRS Measure) è stato di 5,72 miliardi di RMB, con un incremento del 49,8% rispetto all’anno precedente. Nel secondo trimestre del 2019 (“2Q2019”), il fatturato totale di Xiaomi è cresciuto del 14,8%, attestandosi a circa 51,95 miliardi di RMB. L’utile netto rettificato (misura non IFRS) è stato di 3,64 miliardi di RMB, con un aumento sostanziale del 71,7% rispetto all’anno precedente.

Dati finanziari 1H2019 di maggior rilievo

Il fatturato totale è stato pari a 95,71 miliardi di RMB, con un incremento del 20,2% rispetto all’anno precedente.

L’utile lordo è stato di 12,47 miliardi di RMB, con un incremento del 25,3% rispetto all’anno precedente.

L’utile netto è stato di 5,15 miliardi di RMB.

L’utile netto rettificato non-IFRS è stato di 5,72 miliardi di RMB, con un incremento del 49,8% rispetto all’anno precedente.

L’utile per azione è pari a 0,214 RMB

Dati finanziari 2Q2019 di maggior rilievo

Il fatturato totale è stato pari a 51,951 miliardi di RMB, con un incremento del 14,8% rispetto all’anno precedente.

L’utile lordo è stato di 7,26 miliardi di RMB, con un incremento del 28,4% rispetto all’anno precedente.

L’utile netto è stato di 1,96 miliardi di RMB.

L’utile netto rettificato non-IFRS è stato di 3,64 miliardi di RMB, con un incremento del 71,7% rispetto all’anno precedente.

L’utile per azione è pari a 0,082 RMB

“Grazie all’incessante impegno di Xiaomi, siamo riusciti a realizzare una solida crescita nel nostro business, registrando un profitto che ha raggiunto il massimo consenso e diventando la più giovane azienda Fortune Global 500 nel 2019, nonostante le sfide economiche globali. La nostra performance è la testimonianza del successo della nostra strategia dual core ‘Smartphone + AIoT’ e del modello di business di Xiaomi. Guardando al futuro, continueremo a rafforzare le nostre capacità e gli investimenti in R&S in modo da cogliere le grandi opportunità offerte dai mercati 5G e AIoT e puntare a risultati costanti per l’azienda”, dichiara Lei Jun, Founder, Chairman e CEO di Xiaomi.