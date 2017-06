Verizon completa l'acquisizione, Yahoo diventa Altaba

Yahoo, Verizon completa acquisizione da 4,48 miliardi di dollari

Verizon ha completato l'acquisizione da 4,48 miliardi di dollari di Yahoo, che cambia il suo nome in 'Altaba'. Lo riferisce una nota, precisando che il 16 giugno prossimo la nuova società, in cui confluirà come divisione anche Aol - acquisto precedente di Verizon - con la nuova denominazione di Oath. L'a.d. di Yahoo, Marissa Mayer, si è dimessa e al suo posto subentra il consigliere di amministrazione, Thomas McInerney."Dopo gli straordinari sforzi degli ultimi 18 mesi, siamo lieti di completare questa storica transazione e di iniziare un nuovo capitolo", commenta il nuovo capo azienda, che aggiunge: "Ringraziamo i nostri colleghi di Yahoo e gli amministratori in arrivo per i loro sforzi impegnativi e il loro servizio dedicato". "Una pagina - prosegue l'a.d. - con attività molto significative, passività relativamente modeste (escluse le imposte differite) e un impegno senza limiti per fare tutto quanto in nostro potere per aumentare il valore per gli azionisti in linea con le politiche annunciate".

Tim Armstrong, ex ceo di Aol, dirige la filiale Oath, che ospita oltre 50 tra marche di media e tecnologiche. Secondo quanto scrive la Cnbc che cita un deposito della Sec, la Consob statunitense, alla Mayer va la buonuscita 'dorata' di oltre 23 milioni di dollari. Verizon aveva annunciato i piani per acquisire il core business di Yahoo nel luglio scorso. Dopo l'annuncio dell'operazione, Yahoo aveva dichiarato di aver scoperto due violazioni di dati personali da parte di hacker, nel 2013 e nel 2014, e che hanno interessato oltre 1 miliardo di account. A seguito di questo 'incidente' le due società hanno convenuto uno sconto di 350 milioni di dollari sul prezzo inizialmente pattuito per l'acquisizione di circa 4,8 miliardi di dollari.