Yahoo! presenta il nuovo logo. E la sua app...

Yahoo fa un restyling al suo logo. Cambia il carattere usato per nome, restano il bianco e il viola, men tre la gradazione è più luminosa. Confermato il punto esclamativo, con un’inclinazione che lo gli dà uno slancio in avanti. La loro filosofia punta forte sui valori di semplicità e personalizzazione.

Il nuovo logo di Yahoo! è stato realizzato dello studio Pentagram ed è stato ottimizzato per funzionare su varie piattaforme e scale, dall‘app mobile alle gigantografie poste sulle pareti di un edificio.

A proposito dell'app per le mail, è stato poi annunciato un rinnovamento anche su questo fronte. La nuova versione dell’applicazione, già disponibile per Android e iOS, sullo stile di Gmail e Inbox, organizza le corrispondenza in tab. Quattro le categorie: Deals, Subscriptions, Attachments e Travel. Le prime tre hanno maggiori funzionalità, l'ultima permette di vedere le email legati a viaggi, pernottamenti e prenotazioni.