YAP, l’app per pagare con lo smartphone in modo sicuro, senza carta di credito

YAP, l'app per pagare con lo smartphone in modo sicuro: la paghetta diventa facile e si evita di prestare la carta di credito

La paghetta per gli adolescenti rappresenta il primo incontro col denaro e anche per i genitori diventa un modo per insegnare ai figli a gestirlo al meglio. Fino a 15 anni fa erano le carte prepagate lo strumento preferito dai giovani; oggi anziché avere la versione fisica delle carte, esistono degli strumenti decisamente più evoluti e semplici, come le app per smartphone.

Pagare con lo smartphone tramite YAP

Perché gli adolescenti dovrebbero usare una carta, quando si può pagare comodamente con lo smartphone? Quando si usa un’applicazione come YAP, gestire la paghetta è molto più semplice ed è comodo anche per i genitori.

Arriva il momento della paghetta ma non si hanno contanti? Grazie a YAP non occorre andare al bancomat per il prelievo, ma basta trasferire il denaro usando lo smartphone. Infatti, l’account YAP del genitore è collegato ad una carta di credito e per il trasferimento bastano un paio di click.

La comodità di pagare con smartphone, poi, è innegabile. YAP è accettata in tutti i negozi, online e all’estero tramite circuito Mastercard, quindi si può evitare l’uso del contante, che comporta sempre dei rischi. Permette anche ai genitori di evitare di prestare la carta di credito, col pericolo che i figli la perdano o esagerino con le spese.

La sicurezza di pagare con YAP usando lo smartphone

Grazie a YAP i ragazzi imparano a gestire il denaro in modo autonomo, possono dividere il conto quando vanno in pizzeria con gli amici, pagare il cinema e gestire le proprie spese anche quando si trovano in vacanza.

Può sempre capitare che durante una vacanza-studio all’estero l’adolescente non faccia bene i conti e rimanga a corto di soldi. Anche in questo caso YAP viene in aiuto, perché anche quando i figli si trovano lontano da casa, è possibile inviar loro i soldi necessari tramite l’app. Il denaro arriva in un attimo, senza attese e senza rischi.

Se gli altri parenti vogliono inviare soldi ai ragazzi, ad esempio per fare un regalo? Anche chi non usa YAP può inviare denaro, perché il sistema è associato ad un codice IBAN. In questo caso il trasferimento di denaro può avvenire tramite bonifico o usando gli sportelli ATM del circuito QuiMultiBanca. Chi preferisce la comodità dell’app può scaricarla sul proprio cellulare, infatti YAP è disponibile sia su Android sia su iOS.

YAP è un'app sicura per pagamenti con smartphone

Ma ci si può fidare? YAP è un’app di pagamenti con smartphone sviluppata dalla società italiana Nexi, specializzata nei pagamenti digitali. I pagamenti tramite POS si effettuano con il telefono grazie alla tecnologia NFC in modalità contactless tramite il circuito MasterCard, senza la necessità di una carta fisica. Anche se si perde lo smartphone, i soldi sono al sicuro, perché sia per sbloccare il telefono che per accedere all’app occorrono impronte digitali o le password.

I più tradizionalisti possono richiedere al costo di 9,95€ anche la carta fisica, che non precede nessun canone annuo ed è uno strumento in più per gestire la paghetta in piena autonomia.