YI Camera IP Home 720p, videocamera economica per videosorveglianza domestica

Abbiamo provato la videocamera IP Home 720p del colosso cinese Yi Technology, in questa recensione andremo a vedere nei dettagli come se la cava questo nuovo prodotto dedicato ad un pubblico principalmente domestico.

Chi è Yi Technology?





Yi Technology è un marchio che appartiene al colosso cinese Xiaomi, l’azienda è stata fondata nel 2010 da Lei Jun ed ha impiegato pochi anni per conquistare il mercato cinese, per poi andare alla conquista del mercato Europeo e Americano. In cina è sopranominata "l'Apple Cinese", in pochi anni è riuscita a centuplicare il fatturato, creando prodotti sempre più all’avanguardia.

Unboxing e prime impressioni

Ecco come si presenta la confezione

Nella confezione troviamo il pack di due videocamere, libretto di istruzioni e il cavo di alimentazione.

Il tutto è veramente molto compresso e curato nei minimi dettagli per non danneggiare minimamente le videocamere durante la spedizione.

Le due videocamere all'interno della confezione

Cavo di alimentazione e libretto di istruzioni all'interno della confezione

Funzionalità e prezzo

Andiamo a vedere un po di funzionalità in dotazione, c'è la possibilità di visionare le videocamere in tempo reale, si possono aggiungere fino a 5 videocamere per account Cloud e registrare sempre in Cloud fino a 1 mese di registrazioni.

Ogni videocamera ha disposizione un microfono incorporato, sia in entrata che in uscita. Inoltre c’è una funzionalità anti-intrusione, ovvero avere un allert in caso di un movimento sospetto, sempre se attivata. L'abbiamo testata e funziona benissimo, con la possibilità di registrare l'intrusione e avere il video registrato direttamente tramite l'applicazione.





Tra le tante funzionalità abbiamo anche una visione notturna, quindi funge anche da baby monitor che consente ai genitori di controllare il bambino di notte dal proprio telefono, assicurandosi che il bambino stia dormendo bene.

Il prezzo è molto conveniente, noi abbiamo acquistato il pack famiglia su amazon di due videocamere da 720p al prezzo di 57,99 euro.

Scheda tecnica

Sensore di Immagini: 1/4" 1MP CMOS sensor

1/4" 1MP CMOS sensor Dimensioni: 114mm x 80mm

114mm x 80mm Peso: 240g

240g Alimentazione: DC5V-1A

DC5V-1A Smartphone minimo: IOS7.0 o Android 4.0

IOS7.0 o Android 4.0 Micro SD Card: Class 4 and above, 8-32G Micro SD Card



APP e Piani Cloud

E’ disponibile sia per sistemi Android che per iOS l’applicazione ufficiale per gestire al meglio le funzionalità delle videocamere. Noi abbiamo testato la versione Android.

L’applicazione si chiama YI Home, il peso complessivo è 43MB, l’installazione è molto intuitiva, consigliamo la registrazione dell’account direttamente dall’applicazione e successivamente fare il Login.

Una volta effettuato il Login, l’installazione della videocamera nel nostro account è veramente molto facile. In 5 minuti riusciamo tranquillamente ad associare la videocamera. Possiamo associare per account Cloud solamente 5 videocamere, se abbiamo necessità di associare più videocamere dovremo avere per forza un altro account.

Abbiamo la possibilià di effettuare le registrazioni 24H per un mese, grazie ai piani Cloud di Yi Technology. Abbiamo testato il piano di associare 5 videocamere a 14,99 dollari al mese. Ci siamo quindi trovati 4 videocamere connesse in tempo reale e le registrazioni 24H dei giorni scorsi sul Cloud.

Conclusioni

Le nostre conclusioni sono molto positive, il prodotto è veramente valido e il prezzo è molto concorrenziale rispetto ad altre videocamere presenti su Amazon. Tramite l’applicazione praticamente si può fare tutto, l’installazione è veramente veloce e intuitiva. Un ottimo acquisto sia per un ambiente domestico, che per un ambiente d’ufficio,così da controllare determinate aree.