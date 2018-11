YouTuber più engaging in Italia: due coppie e un gamer sul podio

BLOGMETER: ECCO GLI YOUTUBER ITALIANI PIÙ "ENGAGING"

Blogmeter, tramite la nuova Social Suite, ha stilato una TOP 10 degli Youtuber Italiani più "engaging", (con canali in lingua italiana), ordinandoli per Total Engagement (ovvero la somma totale di visualizzazioni, commenti, like e dislike ottenuti nel periodo di analisi) e prendendo come riferimento temporale il periodo dal 20 luglio al 20 ottobre 2018. L'attenzione di Blogmeter verso gli youtuber nasce da una consapevolezza: quello che sembrava un fenomeno passeggero, si è via via trasformato in una realtà consolidata, lo prova il fatto che le aziende sgomitano per aggiudicarsi come "testimonial" questi giovanissimi che passano la loro giornata dietro una telecamera o di fronte a una console.

Nella prima posizione del rating stilato da Blogmeter troviamo Sofia Scalia e Luigi Calagna, ovvero i Me contro Te, la coppia di giovanissimi youtuber che hanno conquistato bambini e genitori con i loro video esilaranti. I due si aggiudicano lo scranno più importante grazie ai 2,9 milioni di iscritti sul loro canale YouTube, pari a un total engagement di 79,5 milioni. Al secondo posto si attesta il gamer WhenGamersFail Lyon (nickname di Ettore Canu) con un total engagement pari a 78,7 milioni e 1,8 milioni di iscritti al canale YouTube. Il video più engaging nel periodo di riferimento è quello in cui Lyon sfida la fidanzata Anna (aka L'angolino di Spina) nella costruzione di una casa nel videogioco Minecraft e ottiene oltre 813 mila interazioni totali. Al terzo posto un'altra coppia: si tratta di Two Players One Console, Stefano e Veronica, entrambi gamers e famosi anche per il canale YouTube, Stef&Phere. Il total engagement del canale Two Players One Console, nel periodo di riferimento, è pari a 72,8 milioni mentre gli iscritti sono oltre 1,2 milioni.