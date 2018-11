Zenith è il nuovo centro media di Luxottica. Secondo quanto risulta a Engage, la gara indetta dall’azienda italiana fondata da Leonardo Del Vecchio per selezionare il nuovo partner pubblicitario per la gestione del media internazionale si è chiusa con la vittoria della centrale di Publicis Groupe, di cui in Italia è Ceo Andrea Di Fonzo.

Zenith ha superato la concorrenza di Wavemaker (GroupM) e Carat (Dentsu Aegis Network). Omd, centro media uscente del produttore italiano di occhiali, aveva invece deciso di non prendere parte alla consultazione.

La gara, gestita dall’azienda in Italia e riguardante un amministrato che dovrebbe ammontare a qualcosa come 100 milioni di euro (di cui oltre 2,5 in Italia), si è svolta con la consulenza di Ebiquity, la società indipendente specializzata in media audit e misurazione delle performance.

Luxottica lo scorso anno ha annunciato la fusione con il produttore francese Essilor. La gara appena chiusa non riguarda il media di quest’ultima, che nel nostro Paese lavora con Wavemaker.