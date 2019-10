Zuckerberg lancia Facebook News, "nuovo modello per i media"

Mark Zuckerberg ha annunciato la nascita di Facebook News, un progetto per supportare il giornalismo di qualità: "È una nuova sezione dedicata alle notizie di alta qualità personalizzata sugli interessi degli utenti", ha scritto il fondatore di Facebook in un post sulla sua pagina. "Il nostro obiettivo è mettere in evidenza le testate che trattano un'ampio spettro di argomenti come scienza, intrattenimento e politica". Il lancio di Facebook news è previsto per oggi negli Stati Uniti. "Il giornalismo è importante per la democrazia", ha proseguito Zuckerberg, "ma Internet è stato dirompente per il tradizionale modello di business dei giornali, quindi credo che i principali servizi Internet abbiano oggi la responsabilità di collaborare con i media per costruire modelli sostenibili a lungo termine per finanziare questo importante lavoro. Spero che il nostro lavoro onori e sostenga il contributo che i giornalisti danno alla nostra società", ha concluso.