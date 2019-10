Zuckerberg trema, app TikTok ruba users di Instagram e soffia ex dipendenti Fb

La disputa tra Cina e Usa si gioca anche sul terreno dei social network. E la testa di ponte è TikTok, il social network che sta soppiantando Instagram nelle preferenze degli utenti più giovani, diventato a settembre l’app non gaming più scaricata negli Usa. E di recente, come rivela l’esperto di marketing Gary Vaynerchuk, per la prima volta Instagram ha registrato un calo dell’engagement.

MINACCIA “FISICA”

Il social cinese – nato dalla fusione delle due app Musical.ly e TikTok, entrambe comprate dalla cinese ByteDance che ne ha fatto un’app unica – sta minacciando sempre più da vicino Facebook, non solo sul mercato ma anche fisicamente.

UFFICI IN CALIFORNIA

Come riferisce la CNBC, TikTok ha infatti aperto un ufficio a Mountain View, in California, a pochi minuti dalla sede centrale di Facebook a Palo Alto ma soprattutto nella stessa sede un tempo occupata dagli uffici di WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà, appunto, di Facebook.

SHOPPING DI TALENTI

Non solo: TikTok ha fatto anche “shopping” di cervelli da Mark Zuckerberg, assumendo – sempre secondo CNBC – oltre due dozzine di dipendenti da Facebook nell’ultimo anno. Per attrarre i talenti la cinese avrebbe offerto stipendi del 20% più alti rispetto a quelli del social network blu. TikTok avrebbe assunto anche ex dipendenti di altre big Usa del tech, come Apple, Google, Hulu e Snap.

ZUCKERBERG PREOCCUPATO

E mentre ByteDance è già stata definita “la Facebook cinese” e la compagnia privata con la valutazione più elevata al mondo (pari a 75 miliardi di dollari), Zuckerberg inizia a preoccuparsi. E a prendere le contromisure, posizionando sempre più Instagram come competitor diretto di TikTok: secondo Business Insider il social starebbe studiando il lancio della funzione “Clips” per fare video musicali proprio in stile TikTok. Servirà per mantenere la rendita di posizione?

da FinanciaLounge