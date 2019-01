Medicina e chirurgia plastica negli urban district, scommessa vinta da Juneco

Quale il bilancio del progetto Juneco al primo anno?

‘Giusto un anno all’Urban District CityLife abbiamo inaugurato la nuova clinica di medicina e chirurgia estetica Juneco che, in esperanto, significa “giovinezza”.

La nostra filosofia è di “accompagnare” le persone in un percorso multidisciplinare per ottenere risultati naturali, senza interventi invasivi e di lungo decorso, e che non stravolgano la loro fisionomia.

Siamo riusciti a consentire a tutti di accedere ai trattamenti di medicina e chirurgia estetica in ambienti moderni con medici qualificati e prezzi adeguati.

Juneco, per la chirurgia plastica accessibile. Un 'lusso' avvicinabile

L’investimento per la clinica, inaugurata a novembre 2017 , è stato di circa 700K, di cui almeno la metà sono stati investiti in apparecchiature medicali di ultima generazione che garantiscono assenza di dolore e disagi post operatori.

Il nostro approccio al mercato può essere definito “lusso accessibile”. Possiamo cioè ottenere il massimo della qualità e del servizio a prezzi accessibili ottimizzando strutture e organizzazione. L’obiettivo di Juneco è di rendere avvicinabili a tutti i migliori trattamenti di medicina estetica in ambienti all'avanguardia e con medici di alto profilo’.

Juneco per la chirurgia plastica accessibile. Altre 6 cliniche entro il 2020

Quante cliniche aprirete e dove?

‘Dopo Milano apriremo , quest’anno, due cliniche. Una di queste a Roma. E altre 4 entro il 2020.

Milano è stato l’avamposto per studiare esigenze e richieste di mercato. La clinica milanese ha registrato in un anno 1.800 pazienti . Oltre alla capitale, il 2019 potrebbe disegnare un nuovo tassello strategico al puzzle: trattative sono in corso per una seconda apertura su Milano.

Nella clinica Juneco si effettuano sia trattamenti definiti ambulatoriali, che non richiedono l’uso del bisturi, ma oltre a ciò - la partnership con rinomate strutture del territorio-ci ha permesso di garantire un’ampia gamma di trattamenti di chirurgia estetica che richiedono vere e proprie sale operatorie’.

Chi sono gli investitori di questo progetto e quali esperienze hanno?

‘Siamo un gruppo di investitori privati che hanno una forte esperienza nello sviluppo di catene retail e nella gestione di aziende operanti nel campo medico. Insieme riusciamo a coniugare la professionalità necessarie nel settore sanitario con la capacità di gestire e sviluppare un’azienda strutturata ed innovativa. I soci fondatori sono 4, oltre a me, Gabriele Intini, Carlo Gianuzzi e Angelo Riva’.

A quale target di consumatori vi rivolgete? Quali i prezzi medi?

Lo chiediamo al nuovo direttore generale Andrea Grassi

‘Ad oggi-ci conferma Grassi- abbiamo consolidato gli obiettivi prefissati.Il 55% degli interventi effettuati sono stati di medicina estetica ed il 45% di chirurgia plastica.

La nostra clientela è stata per l’80% costituita da donne e per il 20% da uomini.

L’età dei pazienti è costituita nel 38% dei casi da persone tra i 30 ed i 44 anni, il 34% tra i 45 ed i 59 anni; il 20% ha un’età compresa tra i 18 ed 29 anni e l’8 ha oltre 60 anni.

Gli interventi di medicina estetica più richiesti in questo anno sono stati: iniettabili (32%); trattamenti laser ( 22%) criolipolisi (14%) epilazione ( 15%), Carbossiterapia(12%).

La chirurgia estetica ha registrato questo trend di richieste: mastoplastica ( 32%), Rinoplastica/lifting (22%); Liposuzione (15%), Trattamento anti cellulite Cellfina 14% e Blefaroplastica ( 12%).

E in ragione di tutto questo contiamo di impiegare 40/50 persone e rapporti di collaborazione con almeno 8/10 medici di struttura. Il 2012 vedrà così impiegate più di 200 persone e oltre 150 medici.

Il direttore sanitario della clinica è il dottor Fabio Caviggioli, professore a contratto della scuola di specialità in chirurgia Plastica di Milano e socio della Sicpre ( Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica).