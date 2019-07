Dieta, errori: 5 cose che pensi facciano dimagrire invece fanno ingrassare

Dieta, errori da evitare: 5 cose che pensi facciano dimagrire invece fanno ingrassare

Alcune abitudini a tavola sono davvero errate. Noi pensiamo che aiutino a dimagrire, invece hanno l’effetto contrario: fanno ingrassare. Una pratica assolutamente sbagliata è ad esempio quella di ridurre in modo drastico le porzioni. Diminuire la quantità di cibo assunta e le calorie introdotte non va bene perchè provoca un rallentamento del metabolismo. Esistono anche altre convinzione errate, che hanno come conseguenza quella di far ingrassare. Ecco quali sono.

Dieta, mangiare solo verdure non fa dimagrire: non sazia a lungo e porta a cedere alle tentazioni

La verdura non manca mai nelle diete e in una corretta alimentazione. Sono infatti ricche di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti. In poche parole, fanno bene. È però errato mangiarle da sole, eliminando tutti gli altri alimenti. Questa pratica non fa dimagrire, anzi…porta a cedere alle tentazioni, facendo poi ingrassare.

Le verdure infatti non assicurano una sazietà a lungo termine. Dopo poco tempo fanno venire molta fame e portano a sgarrare. Inoltre non contengono carboidrati e proteine, due nutrienti di cui il corpo ha bisogno per funzionare bene.

Dieta, non usare l’olio è sbagliato: contiene grassi buoni e fa bene

L’olio extravergine d’oliva dovrebbe essere il principale condimento dei piatti, anche per le persone che sono a dieta. L’olio EVO contiene infatti grassi buoni, antiossidanti e nutrienti ottimi per mantenere la linea. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie e contrasta gonfiore e cellulite, favorendo il funzionamento della circolazione sanguigna.

Dieta, mangiare la pasta in bianco non fa dimagrire

Mangiare sempre pasta in bianco è una abitudine errata. L’ideale sarebbe preparare la pasta con verdure di stagione e altri alimenti nutrienti. Un piatto di pasta col sugo di pomodoro è infatti da preferire ad una pasta in bianco. Apporta più antiossidanti e vitamine e ha un maggior potere saziante.

Dieta, il gelato non sostituisce il pranzo: è ricco di zuccheri e non è un alimento completo

Molte persone hanno l’abitudine di sostituire il pasto classico con un gelato. Tuttavia, dal punto di vista nutrizionale, il gelato non costituisce un alimento completo ed è inoltre ricco di zuccheri. Non contiene poi le fibre che favoriscono il senso di sazietà e dunque può causare attacchi di fame e far cedere alle tentazioni. Di conseguenza porta a mangiare di più e male, dunque ad ingrassare.

Dieta, i cibi grigliati non fanno dimagrire: la cottura aggressiva alla griglia deteriora alcuni nutrienti

Cuocere tutto alla griglia non è una pratica alimentare corretta per chi desidera dimagrire seguendo una corretta alimentazione. La cottura alla griglia o al barbecue infatti è molto aggressiva. Rovina alcuni nutrienti contenuti nel cibo, in primis le vitamine.