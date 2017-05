70 aghi e spilli in tutto il corpo: la choccante scoperta in ospedale in India

70 aghi e spilli in tutto il corpo - Foto <i>Mirror</i>

India, va in ospedale per un dolore al piede: i medici gli trovano settanta aghi e spilli in tutto il corpo

India, un paziente lascia i medici stupefatti dopo aver trovato 70 aghi e spilli metallici all'interno del suo corpo.

È accaduto in un ospedale in India. L’uomo di 56, Badrilal Meena, si era recato in ospedale per un banale dolore al piede, ma la scperta dei medici ha lasciato tutti senza parole, compreso il paziente e la sua famiglia che non sanno darne ancora spiegazione: ben 70 aghi e spilli sparsi in tutto il corpo.

La famiglia, riporta il Mirror, ha dichiarato di non sapere in alcun modo come i 70 aghi e spilli siano finiti nel corpo di Badrilal Meena

Viveva con 70 aghi e spilli in tutto il corpo: uomo ricoverato in ospedale in India

"Ci siamo molto spaventati dopo aver visto le immagini. Non sappiamo come i 70 aghi e spilli sino entrati nel suo corpo. Gli abbiamo chiesto diverse volte, ma lui non ha alcuna memoria."

I medici all'ospedale hanno affermato che i 70 aghi e spilli non hanno colpito alcuno degli organi interni di Meena.