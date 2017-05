A Bologna, Cosmofarma Exhibition anticipa il futuro della farmacia

Si aperta col botto l'edizione 2017 di Cosmofarma Exhibition, manifestazione del mondo delle farmacie organizzata da Bologna Fiere, in corso fino a domenica.

Con un netto aumento di convegni, tavole rotonde e focus, l'evento è sempre più determinante nel tracciare le linee di sviluppo per questo importante settore, che riguarda la vita quotidiana di tutti. Franco Boni, presidente di Bologna Fiere, ha spiegato di attendere “oltre 31.000 operatori professionali provenienti da 54 paesi", anche a fronte di un incremento del 6% degli spazi espositivi ed un aumento del 10% degli espositori. Cosmofarma propone un format fieristico unico, coniugando un'area espositiva di eccellenza, con la presenza delle più importanti aziende del comparto, ad un programma di convegni di alto livello scientifico, con i migliori esperti internazionali chiamati a confrontarsi sui temi caldi per il settore”.





Tra questi, c'è sicuramente l'automazione dei processi di vendita al dettaglio, con diversi stand dedicati alle novità introdotte sul mercato per estendere a 24 ore su 24 la possibilità di rifornirsi di farmaci da banco. “Un rapporto costante e profondo con le aziende è un presupposto indispensabile per dare maggiore efficienza alle farmacie”, sottolinea Annarosa Racca, presidente di Federfarma. “La farmacia ha investito in tecnologia, innovazione, informatizzazione e garantisce la distribuzione controllata e monitorata di tutti i farmaci, la loro corretta conservazione, la farmacovigilanza e dà le giuste risposte ai cittadini”.

Il motto di questa edizione è “Guardiamo oltre, guidati dalla passione”. Secondo Roberto Valente, Direttore di Cosmofarma, questo approccio è fondamentale perchè “le sfide di un mercato sempre più competitivo richiedono non solo la corretta esecuzione dei piani di business, ma impongono una visione strategica, un approccio appassionato al lavoro di ogni giorno poiché la farmacia continua ad essere per molti cittadini il luogo dell'informazione e della prevenzione, della sicurezza e della fiducia”.