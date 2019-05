Abbassare il colesterolo cattivo è questione di orario: come e quando mangiare

Abbassare il colesterolo cattivo: un studio afferma che l'orario dei pasti e la dieta influiscono sulla produzione di colesterolo ldl - Salute e Benessere

Il colesterolo non è un problema quando è "buono" ma diventa un potenziale rischio per la salute quando invece è "cattivo". Quest'ultima categoria comprende le lipoproteine a bassa densità, meglio conosciute come colesterolo ldl, che hanno il compito di trasportare i grassi nel circolo sanguigno per rilasciarli poi nei tessuti e nelle cellule. Alti livelli di queste proteine possono ostruire le arterie e aumentare il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari come cardiopatia e ictus ischemico. Un nuovo studio ha messo in luce che la lotta al colesterolo cattivo è questione, letteralmente, di minuti.

Colesterolo cattivo: non è un male di per sé, ma quando è troppo...- Salute e benessere

Una giusta quantità di colesterolo ldl è fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo. Quando si accumula in modo eccessivo, però, le lipoproteine subiscono modificazioni strutturali associate all'azione dei radicali liberi che rendono più semplice l'inflitrazione del colesterolo cattivo attraverso le pareti dei grossi vasi arteriosi. Il rischio di trombi diventa quindi molto alto.

Abbassare il colesterolo cattivo: l'orario di pranzo e cena influisce sulla produzione di colesterolo ldl - Salute e benessere

Uno studio della National Yang-Ming University di Taipei (Taiwan) coordinato dal professore associato di salute pubblica, Hsin-Jen Chen, ha scoperto che l'ora in cui mangiamo influenza fortermente la produzione di colesterolo cattivo ed è quindi importante porre attenzione all'orologio. I ricercatori hanno stimato che spsostando il consumo di 100 chilocalorie dalla tarda serata all'ora di pranzo i valori di colesterolo ldl erano leggermente più bassi. Ma se lo stesso quantitativo di energia proveniva solamente da grassi, la riduzione di colesterolo cattivo si faceva più significativa.

Abbassare il colesterolo cattivo: la soglia dall'allerta di colesterolo ldl da non superare - Salute e benessere

Un eccessivo accumulo di colesterolo ldl è causato sia da un aumento della produzione endogena di lipoproteine, che può essere causata da vari fattori, sia dal seguire una dieta sbilanciata. Nello specifico il colesterolo cattivo diventa un problema quando la sua concentrazione nel sangue supera i 129 mg/dl. In questo caso è opportuno rivolgersi ad un medico per correre ai ripari.

Abbassare il colesterolo cattivo: ecco quando e cosa mangiare per controllare il colesterolo ldl - Salute e benessere

I processi metabolici del colesterolo viariano quindi nel tempo. Gli esperti affermano che le persone sane tendono a produrre colesterolo ldl o colesterolo cattivo durante le ore notturne. Per questo motivo consigliano di seguire una dieta ricca di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, fibre solubili e fitosteroli per regolarizzare la formazione delle lipoproteine. L'aspetto essenziale, però, è quello di limitare abbuffate serali o durante la notte.