Aborto: in Italia i casi di aborto provocato diminuiscono

Casi di aborto provocato in calo: le interruzioni di gravidanza volontarie diminuiscono

Il Ministero della Salute ha diffuso i dati relativi alle interruzioni di gravidanza volontarie in Italia. Dai dati è emerso che il numero delle degli aborti volontari , per la prima volta, è sceso sotto quota 60.000 per le cittadine italiane. Più nello specifico, il numero degli aborti italiani è stato di 84.926, un dato in calo del 3.1% rispetto al 2015, anno in cui fu registrato un -9.3%. La rivelazione riguarda tutto il 2016 fino a comprendere tutti i dati relativi al mese di ottobre 2017.

Aborto minorenni: in diminuzione il numero di aborti provocati. I dati

La relazione che restituisce i dati relativi al numero degli aborti provocati nel territorio italiano, regione per regione, ha evidenziato un altro aspetto importante: il tasso di abortività tra le minorenni. Nell’anno 2016, come anche nell’anno precedente, il tasso è stato pari a 3.1 per 1000. Le ragazze italiane, dunque, ricorrono di meno all’interruzione volontaria di gravidanza rispetto agli anni precedenti.