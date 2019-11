AboutPharma Digital Awards 2019: Janssen è la Best Digital Company

Un importante riconoscimento per Janssen Italia alla 7a edizione degli “AboutPharma Digital Awards”, promossi da HPS - Health Publishing & Services: l’azienda si è, infatti, aggiudicata il primo premio nella categoria “Best Digital Company”, grazie alla votazione di una giuria di esperti composta da 38 personalità di assoluto rilievo, provenienti da diversi ambiti: società hi-tech, Istituzioni, Associazioni pazienti, università, società scientifiche e mondo dell’informazione tecnologica.

Gli “AboutPharma Digital Awards” rappresentano il premio più prestigioso in Italia rivolto ai protagonisti della digitalizzazione nel sistema salute.

Il riconoscimento come “Best Digital Company” avvalora l’innovativa visione digitale di Janssen, a dimostrazione di come l’azienda abbia saputo cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, per implementarle in modo efficace e fruibile agli stakeholder del mondo healthcare.

“Questo premio rappresenta per noi un grande riconoscimento per il lavoro svolto finora ed è una testimonianza concreta del nostro impegno nell’ambito dell’innovazione digitale. – commenta Stefano Zagnoni, Head of Digital Strategy e Innovation, Janssen – Vederlo consegnato da un gigante della Tech Industry (ndr. Google) lo ha certamente impreziosito. In questa edizione abbiamo visto molti progetti e di elevata qualità, e questo ci deve certamente stimolare a fare meglio e in modo più efficace il lavoro che ci aspetta, da oggi in poi, nell’interesse dei nostri stakeholders, operatori sanitari e soprattutto pazienti”.

Tra vari progetti rientrano quelli rivolti alle persone che ogni giorno vivono nella condizione di pazienti. “È soprattutto a loro che dedichiamo le nostre energie a 360 gradi, a partire dalla ricerca, sviluppo e produzione di farmaci, fino alla progettazione e realizzazione di strumenti, dispositivi e progetti di ‘Patient Support’ dedicati. Ci auguriamo – conclude Massimo Scaccabarozzi, AD di Janssen Italia - che questo premio possa rappresentare anche la spinta per affrontare nuove sfide e sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie digitali”.

Janssen ha presentato in tutto 22 progetti aggiudicandosi inoltre, a pari merito con Pfizer, il premio per la categoria “Digital Health Partnership” con il progetto “Itest”, e arrivando tra le best five in tre categorie quali “Best Social Company”, “Aggiornamento e supporto alla professione di farmacisti” e “Engagement del team aziendale”.