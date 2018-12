Acne: studio genetico trova una nuova cura per l’acne

ACNE: TROVATA UNA NUOVA CURA PER L’ACNE

Cura dell’acne: il primo studio genetico al mondo di persone con acne ha sollevato la prospettiva di nuovi trattamenti per le persone affette con gravi casi della condizione della pelle. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature Communications .

NUOVA CURA DELL’ACNE, LO STUDIO

Lo studio di quasi 27.000 persone, tra cui 5.602 con acne grave, ha identificato differenze genetiche che erano più comuni nelle persone con questa condizione della pelle. Gli scienziati hanno scoperto che molte delle varianti genetiche hanno influenzato la formazione dei follicoli piliferi, variazioni genetiche che in precedenza erano un fattore di rischio sconosciuto per la condizione. I ricercatori pensano che le differenze nella forma dei follicoli piliferi possano rendere la pelle di alcune persone più incline ad ospitare i batteri, creando le condizioni per l'acne.

Il team del Centro di ricerca biomedica National Institute for Health Research (NIHR) presso l'ospedale Guy’s and St Thomas’ spera che i risultati possano aprire la strada a farmaci più efficaci per la cura dell’acne.

ACNE: STUDIO GENETICO TROVA UNA CURA PER L’ACNE

Il professor Jonathan Barker, dermatologo consulente che ha guidato lo studio, ha detto che ci sono stati pochi progressi nel trattamento dell'acne per decenni.

"Applicare questi approcci genetici all'acne non è mai stato fatto prima, ed è un significativo balzo in avanti", ha detto. "Quando hai una visione approfondita delle basi genetiche di una condizione, puoi sviluppare trattamenti molto più efficaci." Ha detto che era importante essere in grado di trattare le persone prima e più efficacemente in modo che non restino cicatrici dopo che la condizione si è svillupata.

ACNE COS’È E QUALI SONO I RIMEDI PER L'ACNE OGGI

L'acne è una condizione cutanea comune che colpisce l'80% delle persone di età compresa tra 11 e 30 anni, causando macchie, pelle grassa e talvolta pelle calda o dolorosa al tatto. Nei casi più gravi può causare disagio significativo e angoscia e può portare a cicatrici permanenti.

Il trattamento più efficace per l'acne è l'isotretinoina (Roaccutane), ma il team di ricerca ha detto che questo trattamento ha effetti collaterali "significativi" tra cui dolori muscolari e pelle secca e difetti alla nascita se preso da donne in gravidanza.