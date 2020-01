Acqua, limone e bicarbonato fanno bene? Benefici e controindicazioni

Acqua, limone e bicarbonato insieme fanno bene e potenziano i loro effetti: ecco tutti i benefici

Tutti i conoscono i benefici legati al consumo di acqua calda e limone la mattina a digiuno. Sono in pochi però ad unire il bicarbonato. Il mix promette benefici eccellenti. Ecco quali sono.

Acqua calda, limone e bicarbonato benefici

La bevanda è molto semplice da preparare ed offre molti benefici alla nostra salute.

Bere acqua, limone e bicarbonato:

riattiva il metabolismo e fa dimagrire

depura l’organismo e lo disintossica

drena i liquidi e combatte i radicali liberi

aiuta la digestione

diminuisce il colesterolo cattivo

rende i denti più bianchi (ma attenzione alle quantità. Vanno assunti in piccole dosi).

Per quanto tempo bere acqua, limone e bicarbonato: attenzione alla quantità

Per ottenere benefici senza avere problemi, è necessario non esagerare con le dosi. Quantità eccessive di limone e di bicarbonato possono creare problemi, come l’acidosi e rovinare lo smalto dei denti.

Il composto può essere bevuto una volta al giorno, per non più di due settimane. È poi opportuno fermarsi per almeno due o tre settimane.

Acqua, limone e bicarbonato: controindicazioni per denti, stomaco, bocca

Il limone è sicuramente ricco di vitamina C. Assumerlo quotidianamente a digiuno potrebbe però, a lungo andare, irritare lo stomaco. Nei pazienti affetti da gastrite l’acido citrico può danneggiare la mucosa gastrica a causa dell’aumento di acidità. Se prolungata nel tempo, questa abitudine può compromettere anche la mucosa di persone sane. Le controindicazioni non si limitano allo stomaco, ma possono riguardare anche il cavo orale.

Un’assunzione prolungata di acqua e limone può provocare disturbi alla bocca, a causa dell’azione erosiva dell’acido citrico. Potrebbe infatti danneggiare lo smalto dei denti.

Come bere acqua, limone e bicarbonato per avere benefici senza danni

Esistono degli accorgimenti semplicissimi, che consentono di bere acqua, limone e bicarbonato beneficiando delle proprietà della bevanda senza andare incontro a rischi.

Quantità moderate

È innanzitutto fondamentale assumere la bevanda con moderazione. Quantità eccessive potrebbero provocare bruciore di stomaco e nausea.

Bere tramite cannuccia

È consigliabile bere il composto tramite una cannuccia e non direttamente dal bicchiere. ll ph acido del limone, se assunto quotidianamente, può danneggiare lo smalto dei denti. Per questo è meglio bere acqua e limone con una cannuccia e sciacquare la bocca dopo.

Acqua tiepida

L’acqua dovrebbe essere tiepida. Il corpo può così metabolizzare facilmente la bevanda. Se si utilizza acqua fredda, per beneficiare dell’effetto depurativo il corpo deve prima portarla alla giusta temperatura.

Bere la mattina a digiuno

Per ottenere i migliori benefici è preferibile assumere acqua, limone e bicarbonato a digiuno al mattino. Se questo non è possibile, la bevanda può essere consumata venti minuti prima dei pasti.

Bere prima di fare colazione

Il consiglio è quello di bere il composto ameno 20-30 minuti prima di fare colazione.

Evitare lo zucchero

Lo zucchero è assolutamente vietato. Rende infatti la bevanda meno efficace, in quanto interrompe l’azione depurativa e disintossicante del limone.

Acqua, limone e bicarbonato: a chi è sconsigliata la bevanda

La bevanda non è indicata a chi soffre di gastrite, esofagite da reflusso gastroesofageo, ulcere.

Prima di assumerla è sempre opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.