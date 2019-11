Acqua Nestle Vera ritirata dal mercato: l'avviso del Ministero della Salute

Acqua Nestle Vera ritirata dal mercato per sospetta contaminazione batterica

L’acqua Nestlè Vera Naturae è stata richiamata per sospetta contaminazione batterica. A dare l’annuncio è il Ministero della Salute che ha ritirato un lotto dell’acqua minerale per non conformità microbiologica.

Ecco il lotto di Acqua Nestle Vera Naturae ritirato dal mercato

Secondo il provvedimento del Ministero della Salute un lotto dell’acqua minerale Nestlè Vera Naturae potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori a causa di una sospetta contaminazione batterica. Il prodotto è distribuito in bottiglie in pet da 50 cl e il numero di lotto è 9303842201, con data di scadenza 10/2020.

Acqua Nestlè Vera ritirata per presunta non conformità microbiologica: la segnalazione dell'Asl

“Segnalazione da parte dell’Asl di Frosinone per presunta non conformità microbiologica” si legge nell’avviso pubblicato dal Ministero della Salute per motivare il ritiro del prodotto. L’acqua Nestlé Vera Naturae è prodotta da SANPELLEGRINO S.P.A. nello stabilimento nel Comune di Castrocielo, in provincia di Frosinone. Sarebbe stata dunque l'Asl a segnalare il sospetto di contaminazione batterica. L’acqua minerale potrebbe contenere Anaerobi Sporigeni Solfito riduttori.

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare tale prodotto a scopo precauzionale e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato per sostituirlo o per ottenere il rimborso.