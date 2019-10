Aglio e miele a digiuno, benefici: a cosa serve e come assumerlo. RICETTA

Aglio e miele a digiuno: il composto fa bene alla salute?

L’aglio e il miele sono due alimenti dalle eccellenti proprietà benefiche per la nostra salute. Il primo rappresenta un antibatterico e antibiotico naturale molto potente, ma da mangiare da solo non è gradevole per tutti. Unirlo al miele, non solo fa cambiare sapore, ma permette di unire le proprietà dei due alimenti, ottenendo così un mix super benefico per il nostro organismo.

Aglio e miele a digiuno al mattino: i benefici sono potenziati

Da numerosi ricerche online, sembra che, per ottenere effetti maggiori dal composto, sia preferibile assumere aglio e miele a digiuno al mattino, prima di fare colazione.

Aglio e miele benefici: ecco a cosa serve il mix

Il preparato di aglio e miele dona notevoli benefici all’organismo. Grazie al grande potere antibiotico dell’aglio, il mix permette di prevenire e ridurre infezioni ed infiammazioni. Consente poi di velocizzare la guarigione dall’influenza, di rinforzare il sistema immunitario, di tenere sotto controllo la pressione, favorire la circolazione sanguigna e non solo. ecco tutti i benefici di aglio e limone.

Aglio e miele benefici: rinforzano il sistema immunitario

Il composto di aglio e miele ha potenti proprietà antimicrobiche e antimicotiche. Aiuta a contrastare virus e batteri che minacciano la salute, rinforzando il sistema immunitario.

Aglio e miele per la tosse: i benefici contro l’influenza

Il mix di aglio e miele velocizza la guarigione dall’influenza. È indicato per la tosse e per il raffreddore. Calma l’irritazione alla gola e facilita l’espulsione del catarro.

Aglio e miele benefici: effetto anticoagulante naturale

L’aglio e il miele hanno inoltre un effetto tonico e anticoagulante sulle vene. Prevengono disturbi quali vene varicose e trombosi.

Aglio e miele benefici: prevengono e riducono le infezioni

Aglio e miele svolgono insieme un potente effetto antibiotico. Prevengono e riducono le infiammazioni e hanno un effetto calmante in caso di disturbi muscolari, artrite e ritenzione idrica.

Aglio e miele preparazione: ecco la ricetta

Per preparare lo sciroppo di aglio e miele servono 10 spicchi di aglio, 350 grammi di miele e un barattolo di vetro dotato di coperchio. Bisogna tagliare a fettine gli spicchi d’aglio oppure tritarli. Si procede poi mettendo il miele nel barattolo di vetro e infine si aggiunge l’aglio tritato. Il barattolo va chiuso con il tappo e riposto al buio per una settimana.

Trascorso questo periodo il composto sarà pronto. Va conservato a temperatura ambiente.

Aglio e miele: come assumerlo

Ecco ora come assumere aglio e miele. È possibile prendere un cucchiaio a digiuno, da solo oppure diluito con acqua tiepida. Prima di assumerlo è opportuno chiedere un consiglio al proprio medico di fiducia.