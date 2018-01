Alici contaminate da istamina ritirate dal mercato. Marca e lotto

Istamina nella Colatura di alici: alici contaminate ritirate dal mercato

Nuovo provvedimento del Ministero della Salute per un prodotto a rischio istamina oltre i limiti consentiti. Si tratta del secondo richiamo che coinvolge la colatura di alici, dopo quello diffuso il 21 dicembre 2017 da Auchan e da Carrefour.

Il richiamo del Ministero della Salute riguarda alcuni lotti di colatura di alici contaminate da istamina, che può causare sintomi come mal di testa, arrossamenti, prurito, nausea e vomito.

Alici ritirate dal mercato: colatura di alici contaminate da istamina. Ecco marca e lotto



Nello specifico, il provvedimento del Ministero riguarda diversi lotti di colatura di alici a marchio Sapori di mare. Così come riporta la fonte www.ilfattoalimentare.it, i prodotti di colatura di alici a rischio istamina sono stati distribuiti in vasetti di vetro da 100 ml con numero di lotto da 01/2016 a 12/2017 e tutte le date di scadenza. La colatura di alici in questione è stata prodotta da Iasa Srl nello stabilimento di via Nofilo 25 a Pellezzano (Salerno), con il marchio di identificazione IT 145 CE.

Rischio alici per possibile presenza di istamina: i lotti di alici ritirati dal mercato. La distribuzione



Il richiamo coinvolge tutti gli ipermercati Auchan e il deposito Truccazzano, dove è stata distribuita la colatura di alici contaminata da istamina a marchio Sapori di Mare. Si raccomanda di non consumare il prodotto interessato e riportarlo al punto vendita.