Alimentazione anziani over 65: cereali, verdure, e pollo per invecchiare bene

Alimentazione over 65, cibi ideali per la terza età. Ecco ricetta contro invecchiamento

Come mantenersi in salute anche in età avanzata? Il nutrizionista Pietro Migliaccio, presidente emerito della Società italiana di scienza dell'alimentazione, suggerisce una ricetta di successo per frenare e rallentare il processo di invecchiamento dovuto all’età che avanza. Una dieta a base di frutta e verdura, carne di pollo, cereali integrali e acqua è la soluzione ideale. Vediamo perché.

Alimentazione anziani over 65: ecco i motivi per cui alcuni cibi rallentano l’invecchiamento

Mangiare spesso frutta, verdura e cereali, anche integrali, aiuta gli anziani ad evitare la stipsi.



Le carni avicole, come sottolinea il nutrizionista Migliaccio, con il loro apporto di proteine di alto valore biologico e di molti altri nutrienti, tra cui vitamine e sali minerali, rappresentano una risorsa ideale per mantenere un buono stato di salute. Tra i vari tipi di carne, infatti, il pollo è fondamentale per l'alimentazione degli over 65, perché facile da masticare e le sue proteine ad alto valore biologico sono facilmente assimilabili. Gli esperti consigliano i metodi di cottura arrosto, al forno e alla griglia, ma anche lesso, per ottenere un ottimo brodo ideale per la stagione invernale, e una carne ancora più morbida e digeribile.



Nella dieta giornaliera non deve mancare neanche il calcio per prevenire l'osteoporosi, che può essere apportato prevalentemente dal latte e derivati, senza però esagerare con i formaggi perché ricchi di grassi e calorie. Infine, è importante bere frequentemente anche se non si avverte lo stimolo della sete perché l’acqua è una fonte ricca di calcio.

Regole alimentazione over 65: i comportamenti da evitare per prevenire l’invecchiamento



Gli anziani dovrebbero anche fare pasti leggeri e frequenti e variare il più possibile le pietanze alimentari. Inoltre, sottolinea il nutrizionista Migliaccio, è necessario limitare il consumo di bevande zuccherate, moderare quello di alcol, limitandolo preferibilmente al pasto serale. Bisogna anche tenere sotto controllo l'apporto di sodio non superando i 5g di sale al giorno.