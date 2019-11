Allarme Aifa: contraccettivi ormonali a rischio depressione e suicidio

L'Aifa lancia l'allarme: i contraccettivi ormonali tra gli effetti indesiderati possono portare a depressione e comportamenti associati al suicidio - Salute e benessere

I contraccettivi sono uno strumento fondamentale per l'emancipazione della donna e avere un maggiore controllo sul proprio corpo. Il problema è che come tutti gli strumenti medici o che comunque agiscono a livello ormonale non sono esenti da controindicazioni. L'Aifa, associazione italiana del farmaco che ieri ha diffuso alcune linee guida per evitare il contagio dall'influenza, ha sottolineato in una lettera inviata ai medici come i contraccettivi ormonali hanno tra gli effetti collaterali la depressione e comportamenti associati al suicidio.

Contraccettivi ormonali e problemi emotivi: depressione e suicidio vanno inseriti nelle avvertenze - Salute e benessere

L'Aifa ha esortato i medici ad aggiornare le informazioni sui contraccettivi ormonali inserendo tra le avvertenze il rischio di depressione maggiore e comportamenti suicidi dopo una valutazione sulla sicurezza eseguita in Europa su coloro che utilizzano questo tipo di prodotti.

Contraccettivi ormonali e problemi emotivi: le controindicazioni valgono per pillola del giorno dopo, spirale, contraccettivo sottocutaneo, cerotto e anello vaginale

L'Aifa sottolinea come le pazienti debbano essere informate che l'utilizzo di contraccettivi ormonali può in alcuni casi portare a depressione e comportamenti suicidi e che se notano cambiamenti nell'umore o sintomi di depressione devono contattare un medico anche se si presentano a pochi giorni dall'inizio del trattamento. La controindicazione è associata a tutti i contraccettivi ormonali: pillola del giorno dopo, cerotto, anello vaginale, spirare e contraccettivo sottocutaneo.