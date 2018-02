Allarme zanzara killer in Europa: in arrivo febbre gialla e Zika

In arrivo la zanzara killer: allarme febbre gialla e Zika

Secondo il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie si tratterebbe di vero allarme: la temibile zanzara 'Aedes aegypti' starebbe per arrivare anche in Europa. L’insetto sarebbe portatore di diverse e pericolose malattie tropicali, tra cui la Zika e la febbre gialla.

A causa dei cambiamenti climatici, questa specie potrebbe proliferare anche in zone diverse da quelle tropicali e subtropicali.

Secondo gli esperti, se non saranno prese le misure adeguate, la zanzara potrebbe diffondersi fino alle aree estreme del nostro continente, aumentando drasticamente il rischio di contagio del virus.

Questa specie di zanzara si è adattata alle persone che vivono nelle città, prediligendo dunque il sangue umano, pungendo solitamente caviglie e gomiti. Bisogna porre particolare attenzione a vasi, grondaie e abbeveratoi, in quanto le “Aedes aegypti” tendono ad annidarsi principalmente in luoghi umidi.