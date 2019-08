Allattamento al seno, Oms: "Estenderlo a tutti salverebbe migliaia di bambini"

Allattamento al seno: l'Oms conferma tutti i benefici di questa pratica non solo per la salute dei bambini e delle mamme ma anche dal punto di vista economico - Salute e benessere

L'importanza dell'allattamento al seno viene pericolosamente sottovalutata. La conferma arriva da uno studio che ha riguardato 100 Paesi e realizzato nell'ambito dell'iniziativa "Alive & Thrive" in vista della settimana dell'allattamento al seno promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e che si tiene dal primo al 7 agosto.

La ricerca conferma che l'allattamento al seno fa bene alla salute di bambini e mamme oltre ad avere un impatto positivo sull'economia. Ancora oggi però per 4 bambini su 10 nel mondo non è l'unico alimento nei primi 6 mesi di vita. Aumentare la percentuale al 100% permetterebbe di salvare più di 820mila vita ogni anno, per un conseguente risparmio di 340 miliardi di dollari annui in spese sanitarie.

L'Oms raccomanda l'allattamento al seno esclusivo fino a 6 mesi e di affiancarlo poi ad un'alimentazione complementare fino ai 2 anni o più. Il latte materno contiene infatti tutti i componenti essenziali e nelle giuste concentrazioni per un corretto sviluppo del bambino. Inoltre, si tratta di un alimento a costo zero, disponibile in ogni momento e che riduce il rischio di allergie nel piccolo.

L'Oms ribadisce poi che allattare al seno fa bene anche alla mamma in quanto riduce il rischio di emorragie post partum, cancro al seno e alle ovaie e osteoporosi dopo la menopausa.

Nonostante siano ormai chiari i benefiici dell'allattamento al seno, ancora quasi la metà dei bambini nel mondo non viene nutrito esclusivamente con questa modalità e in Italia, stando ai dati del Ministero della Salute, non è una diffusione ottimale ma "disomogenea nelle varie regioni, con una maggiore distribuzione nel Nord-Est". L'Oms quindi sostiene che per promuovere l'allattamento al seno servano incentivi come "la concessione di un congedo di maternità retribuito per un minimo di 18 settimane e un congedo di paternità retribuito per incoraggiare la responsabilità condivisa", insieme a "un posto di lavoro adatto a supportare la prosecuzione dell'allattamento e assistenza all'infanzia a prezzi accessibili".