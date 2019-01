Allergie: solo 1 adulto su 2 che pensa di avere un'allergia la ha davvero

ALLERGIE: SOLO LA METÀ DEGLI ADULTI CHE PENSANO DI AVERE UN'ALLERGIA NE È DAVVERO AFFETTO

Circa un adulto su 10 negli Stati Uniti ha un'allergia alimentare, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista JAMA Network Open - ma quasi il doppio pensa di soffrirne nonostante i loro sintomi non siano coerenti con una vera allergia.

Gli scienziati del Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital di Chicago e della Northwestern University hanno esaminato i dati di un sondaggio di 40.000 adulti. Tra gli intervistati, il 10,8% ha riportato sintomi allergici gravi come una strozzatura della gola e uno shock anafilattico, e un altro 8,2% ha affermato di ritenere di avere allergie, senza questi sintomi.

"Mentre abbiamo scoperto che un adulto su 10 ha un'allergia alimentare, quasi il doppio degli adulti pensa di essere allergico agli alimenti, mentre i loro sintomi possono suggerire intolleranza alimentari o altre condizioni correlate al cibo", ha detto Ruchi Gupta, dottoressa del Lurie Children's e autrice principale dello studio.

"È importante consultare un medico per test e diagnosi appropriate prima di eliminare completamente gli alimenti dalla dieta. In caso di conferma di allergia alimentare, anche la comprensione della gestione è fondamentale, compreso il riconoscimento dei sintomi di anafilassi e come gestirli."

ALLERGIE ALIMENTARI: LA METÀ SONO SOLO CONVINZIONI DELLE PERSONE

Solo la metà degli individui con una grave allergia aveva una diagnosi confermata dal medico, suggeriscono i risultati della ricerca, e meno di un quarto ha dichiarato di avere una prescrizione di epinefrina che di solito allevia i sintomi di una reazione allergica.

Le allergie alimentari più comuni negli adulti statunitensi sono le allergie ai molluschi (che colpiscono 7,2 milioni di adulti), al latte (4,7 milioni), alle arachidi (4,5 milioni), alle noci (3 milioni), al pesce (2,2 milioni), alle uova (2 milioni), al grano ( 2 milioni), soia (1,5 milioni) e sesamo (0,5 milioni).

Il team è rimasto sorpreso nel constatare che quasi la metà degli intervistati allergici ha sviluppato almeno una delle sue allergie alimentari da adulto.

"Sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché questo si sta verificando e come possiamo prevenirlo", ha detto Gupta.