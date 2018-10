Alliance Medical si espande nel Veneto, acquisendo il Gruppo IMED.

Leader nel settore della diagnostica per immagini, Alliance Medical annuncia una nuova acquisizione a distanza di poco più di un anno dalla precedente: si tratta del Gruppo IMED, presente in Veneto con otto strutture.

Il Gruppo Alliance Medical quindi passa da 19 a 27 centri, incrementando anche la presenza sul territorio nazionale in termini di regioni: il Veneto si aggiunge infatti a Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

“Sono molto orgogliosa di questa nuova acquisizione – commenta Beatrice Arlenghi, Amministratore Delegato di Alliance Medical Italia – Imed, gruppo storico nella realtà veneta, ha da sempre ha incarnato quelli che sono anche i nostri valori: la centralità del paziente, un servizio di eccellenza e l’avanguardia tecnologica”.

Il Gruppo IMED è stato fondato nel 1977 da due Medici Radiologi e da due Tecnici di Radiologia, Vio, Bressan, Greggio e Destro. Inizialmente il centro forniva solo servizi di radiologia ma, nel corso degli anni, si è sviluppato in termini di servizi offerti al cliente associando altre realtà della zona e ampliando così il gruppo.

"Il 2017 si è chiuso con un risultato positivo importante: abbiamo sfiorato l'anno scorso i 90 milioni di euro di fatturato e nel 2018 cresceremo ancora grazie a questa nuova acquisizione” prosegue Arlenghi. "C'è uno sforzo incessante per mantenere alta la frontiera tecnologica, con un aggiornamento continuo e la ricerca di nuovi strumenti che possono aiutare noi e i nostri pazienti in campo ambulatoriale. Siamo impegnati costantemente nel prenderci cura della salute in una logica di servizio medico e organizzativo di eccellenza”.