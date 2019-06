Combattere le zanzare con rimedi naturali efficaci: il trucco del caffè

Zanzare, ecco un rimedio naturale segreto: i benefici del caffè

Con l’arrivo della stagione estiva arrivano anche le zanzare. In natura esistono più di 3500 specie diverse e una delle più note, ma anche più temute, è la zanzara tigre. Questi insetti vivono generalmente pochi giorni, ma se trovano una casa calda possono raggiungere l’anno di vita. A pungere sono le femmine, i maschi infatti muoiono dopo che si accoppiano.

Esistono diversi rimedi naturali contro le zanzare e fra questi uno è poco conosciuto. Il caffè è un potente repellente, in grado di allontanare i fastidiosi insetti. Il suo aroma non piace alle zanzare che dunque si allontanano.

Come allontanare le zanzare con il rimedio naturale del caffè: consigli d’uso con fondi di caffè, caffè in polvere, in chicchi e liquido

Ecco come usare il caffè per combattere le zanzare in modo naturale ed efficace.

Primo metodo: inserire del caffè liquido in un nebulizzatore e spruzzarlo nelle zone infestate dalle zanzare. È possibile inoltre utilizzarlo intorno alle finestre e sui davanzali, per evitare che le zanzare entrino in casa. Il caffè farà effetto dopo qualche minuto.

Secondo metodo: introdurre i chicchi di caffè nell’acqua stagnante o nel terreno delle piante. Il caffè in questo caso eliminerà le larve delle zanzare.

Terzo metodo: mettere dei fondi di caffè in una ciotola, coprirli con un foglio d’alluminio e lasciarli asciugare in un luogo asciutto. Quando saranno completamente asciutti, posizionarli su un foglio d’alluminio o in una ciotola e bruciarli come se fossero incenso. L’odoro di caffè che si sprigionerà farà allontanare tutte le zanzare.

Quarto metodo: bruciare del caffè il polvere. La polvere macinata di caffè svolge un’azione molto efficace contro le zanzare.

Quinto metodo: mettere un po’ di caffè in chicchi in un piatto ricoperto di carta d’alluminio. Ricoprire i chicchi di caffè con del caffè macinato. Accendere il tutto con un accendino e lasciar bruciare lentamente. Appena si sprigionerà l’odore del caffè, le zanzare inizieranno ad allontanarsi.

Come eliminare le zanzare con altri rimedi naturali efficaci

Il caffè è un potente repellente naturale contro le zanzare. Esistono anche altri rimedi efficaci per combattere questi insetti. Il limone, la lavanda, la citronella ed il geranio sono detestati dalle zanzare, ecco come usarli.

Mettere in un piatto l’aceto con delle fette di limone e posizionare il piatto su una finestra.

Diffondere nell’aria l’odore della lavanda, del geranio e del limone.

Coltivare sul terrazzo piante di basilico, menta o lavanda.

Usare candele all’essenza di geranio, lavanda o citronella.

Zanzare: rimedio naturale fai date, da spruzzare su gambe e braccia

Ecco un rimedio naturale molto efficace contro le zanzare. Far bollire un mazzetto di basilico e due di menta per 20 minuti. Filtrare il liquido ottenuto e conservarlo in frigo. Spruzzarlo sulle gambe e sulle braccia.

Per combattere le zanzare non bisogna usare gli insetticidi: ecco perché preferire i rimedi naturali

Per eliminare le zanzare molte persone sono abituate ad usare insetticidi. Tuttavia queste sostanze sono tossiche e nocive, soprattutto per i bambini. Scompensano inoltre l’ecosistema. È meglio preferire rimedi naturali, altrettanto efficaci e non inquinanti.