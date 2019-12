Alzheimer, Carrillo: “Conoscenza a 360° per salvare il cervello”

Modificare la predisposizione ad ammalarsi è possibile grazie alle scoperte sull’Alzheimer e lealtre forme di demenza. Maria Carrillo, Direttore del comitato scientifico di AlzheimerAssociation, medico specializzato, donna sensibile ed energica – “è normale, è la passione perquello che faccio”, replica con modestia – è un autentico leader e testimonial dei progressi dellaprofonda conoscenza e dell’impegno quotidiano per cambiare il corso di quello che altrichiamano destino.Due terzi dei malati di Alzheimer nel mondo sono donne. Negli ultimi anni la scienza hacominciato ad isolare questo dato e cercarne la causa.Il diabete, dovuto ad un’insufficienza nel metabolismo del glucosio, e che spesso compare insiemead un’altra patologia metabolica, l’eccesso di colesterolo, danneggia il cervello.Nella menopausa cambia il metabolismo del glucosio.

La donna è più vulnerabile adammalarsi: come gestire questo rischio?“Fare esercizio fisico. L’attività cardiorespiratoria aiuta il cervello a mantenersi efficiente. Chi nonfrequenta una palestra può camminare a passo spedito. Non passeggiare, sia chiaro. L’organismodeve sostenere un minimo di sforzo per restare efficiente. Alternata agli esercizi che rafforzano imuscoli, per evitare la sarcopenia, la perdita di capacità di maneggiare gli oggetti di cui silamentano molti anziani.”– Quante volte la settimana, un’ora al giorno?“Anche cinque volte, se si vuole attivare una buona protezione preventiva.”– Chi ci legge penserà che non può reggere il ritmo.“Oh, no. Se il beneficio è sicuro, meglio allenarsi che cadere malati. Posso testimoniarlo in primapersona.”La scienziata Carrillo accetta di parlare di sé: “Penso che gli esempi positivi siano sempre utili adarsi la forza per metter in pratica le raccomandazioni. Nella mia famiglia c’è una fortepredisposizione ad ammalarsi di diabete.”

– Ogni generazione?“Mia mamma aveva subito l’amputazione di una gamba a causa del diabete. Mio fratello maggioresoffre di diabete. Mio fratello minore, che non segue i miei consigli, ora ha scoperto di avere ildiabete. Io non ho il diabete. Conoscendo il rischio, ogni giorno mi alleno. Come fare? Ci siorganizza. Durante l’annuale conferenza di Alzheimer’s Association, in cui i ritmi sono più freneticidel normale orario lavorativo, sia perché dobbiamo presenziare alle sessioni, sia per incontrare gliscienziati e far il punto con loro, sia per partecipare ai colloqui ‘ASK!’ (DOMANDA!) in cui ipartecipanti, compresi gli studenti ovviamente, possono chiedermi chiarimenti e consigli, tutte lemattine alle cinque esco in tenuta da jogging e corro un’ora nell’area intorno al centro congressi. Incamera ho con me i pesi, così al rientro finisco la seduta di allenamento esercitando gli altrimuscoli.

Ho adottato una dieta sana. Non mangio mai dolci, tranne un quadretto di cioccolato ognitanto. E funziona. Chi ci legge può far altrettanto.”– In quali direzioni procede la ricerca sull’Alzheimer?“In passato gli sforzi dei ricercatori e delle industrie farmaceutiche si sono concentrati su dueproteine, amiloide, che degenera per prima nella forma tossica, e tau, che la segue immediatamente,all’inizio del processo di malattia di Alzheimer. Come una sessione plenaria di Alzheimer’sAssociation International Conference (AAIC 2019) ha evidenziato, si era fatta più ricerca sull’HIVe sul cancro, rispetto a quanto è avvenuto per l’Alzheimer, circa il 15-20 per cento in più di studi epubblicazioni, e si è arrivati a scoprire buone terapie. Il problema è finanziario. Per sostenerel’intuizione di un ricercatore e pagare i costi della sperimentazione servono soldi. Perciò, a causa

della mancanza di risorse sufficienti, l’indagine si era focalizzata sulle due proteine ‘primarie’dell’esordio del morbo. Oggi che l’opinione pubblica comincia ad essere consapevoledell’emergenza sanitaria, poiché sempre più famiglie sono colpite, i governi comprendono lacatastrofe anche nei conti pubblici, per erogare servizi, ed i fondi per la ricerca aumentano. Così noidi Alzheimer’s Association incoraggiamo, e finanziamo, studi in campi alternativi, per avere unaconoscenza a 360° dei meccanismi di malattia. Questa sarà l’impostazione futura della ricerca.”– Alzheimer’s Association organizzerà altri simposi nel mondo, oltre all’annuale riunione chenel 2020 si terrà ad Amsterdam, e persino una prima conferenza incentrata sul ruolo dellaproteina tau.“Abbiamo deciso di tenere simposi satellite per allargare la conoscenza dove c’è bisogno percontenere l’emergenza.

Molti ricercatori non hanno la possibilità di raggiungere la sede di AAIC,che nel 2020 sarà in Europa. Pensiamo a chi dirige ricerche in Africa, o in India, o in Asia. Eppureproprio in quelle aree l’aumento di casi di Alzheimer e demenze è più allarmante, così saremo noidi Alzheimer’s Association coi colleghi relatori a spostarci per condividere dati ed esperienze. Perquanto riguarda la prima conferenza su tau, si svolgerà nel febbraio 2020, a Washington. Sappiamomolto di più su amiloide, vogliamo conoscere meglio la proteina tau, su cui la ricerca scientifica staprocedendo da qualche anno.”– Come mantenere le abilità cognitive in età avanzata?“Imparare sempre qualcosa di nuovo è fondamentale. Il cervello ama essere stimolato. Non bastafare tutti i giorni le parole crociate, ossia ripetere una routine.

Oggi studio una lingua straniera. Domani imparo a giocare a scacchi. E via di questo passo.”– Per molte persone è un problema di energia mantenersi attivi. Ci si sente stanchi e non si havoglia di intraprendere nuove attività. Come fare?“Muoversi. Il movimento incrementa l’energia. Non restare seduti davanti alla televisione, mauscire, camminare a passo spedito un’ora al giorno. Meno si fa, meno il corpo reagirà. È unaquestione di esercizio costante.”