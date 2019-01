Alzheimer cura: farmaco contro ictus efficace nel prevenire l’Alzheimer NEWS

ALZHEIMER CURA: FARMACO CONTRO L’ICTUS EFFICACE PER PREVENIRE L’ALZHEIMER | ALZHEIMER NEWS

Prevenzione Alzheimer: ricercatori americani hanno scoperto che un farmaco che potrebbe trattare l'ictus può anche prevenire l’Alzheimer. I risultati della University of Southern California sono stati pubblicati sul Journal of Experimental Medicine.

Lo studio mostra che la proteina geneticamente modificata 3K3A-APC protegge il cervello dei topi con sintomi simil-Alzheimer, riducendo l'accumulo di peptidi tossici e prevenendo la perdita di memoria.

3K3A-APC è una versione geneticamente modificata di una proteina del sangue umano chiamata proteina C attivata, che riduce l'infiammazione e protegge sia i neuroni che le cellule che rivestono le pareti dei vasi sanguigni dalla morte e dalla degenerazione. 3K3A-APC ha effetti benefici in vari modelli murini di malattia, tra cui lesioni cerebrali traumatiche e sclerosi multipla.

Attualmente il farmaco è in fase di sviluppo per il trattamento dell'ictus nell'uomo, dove è stato dimostrato che è sicuro, ben tollerato e in grado di ridurre il sanguinamento intracerebrale.

"Grazie alle sue attività neuro-protettive, vasculo-protettive e anti-infiammatorie in più modelli di disordini neurologici, abbiamo voluto verificare se il 3K3A-APC può anche proteggere il cervello dagli effetti tossici della tossina dell'amiloide-ß in un modello murino di malattia di Alzheimer", ha detto Berislav V. Zlokovic.

Peptidi di amiloide-ß tossici si accumulano nel cervello dei malati di Alzheimer, portando a neurodegenerazione e riduzione del flusso sanguigno nel cervello. Zlokovic e colleghi hanno scoperto che 3K3A-APC ha ridotto significativamente l'accumulo di amiloide-ß nel cervello dei topi che di solito producono grandi quantità di peptide tossico.

Il trattamento con 3K3A-APC ha impedito a questi topi di perdere la memoria e ha contribuito a mantenere il normale flusso sanguigno cerebrale. Il farmaco ha anche soppresso l'infiammazione all'interno del cervello, un'altra caratteristica comune della malattia di Alzheimer.

Zlokovic e colleghi hanno scoperto che il 3K3A-APC protegge il cervello impedendo alle cellule nervose di produrre un enzima chiamato BACE1 necessario per produrre l'amiloide-ß.

Diversi inibitori di BACE1 sono stati testati in studi clinici per la malattia di Alzheimer, ma il nuovo studio suggerisce che l'utilizzo di 3K3A-APC per bloccare la produzione di BACE1 potrebbe essere un approccio alternativo, in particolare nelle prime fasi della malattia quando l'amiloide-ß ha ancora accumulare a livelli capaci di danneggiare permanentemente il cervello.

"I nostri dati attuali supportano l'idea che il 3K3A-APC possa essere considerato un'efficace terapia anti-amiloide-ß per lo stadio iniziale della malattia di Alzheimer negli esseri umani", ha detto Zlokovic.