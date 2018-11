Alzheimer: diagnosi sei anni prima dei medici con intelligenza artificiale

COME DIAGNOSTICARE L'ALZHEIMER: INTELLIGENZA ARTIFICIALE INDIVIDUA ALZHEMEIR 6 ANNI PRIMA DEI MEDICI

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per individuare la presenza del morbo di Alzheimer sei anni prima che un paziente sia normalmente diagnosticato, secondo uno studio realizzato in California pubblicato nell'ultimo numero della rivista Radiology.

I ricercatori, come riporta il The Sun, hanno utilizzato macchine per l'apprendimento automatico per rilevare i cambiamenti nelle scansioni cerebrali troppo sottili per gli umani.

Il sistema è stato in grado di identificare la demenza da Alzheimer in 40 pazienti in media di sei anni prima che essa venga diagnosticata dai medici con gli attuali sistemi.

Il prof. Noel Sharkey, esperto di intelligenza artificiale britannico, dell'Università di Sheffield, ha dichiarato:

"Questo è esattamente il tipo di compito per il quale è stato approfondito l'apprendimento automatico: trovare modelli di alto livello nei dati.

"Sebbene le dimensioni del campione e le serie di test sia stato relativamente piccole, il risultato è talmente promettente che sarebbe utile uno studio molto più ampio."

ALZHEIMER DIAGNOSI PRECOCE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICALE, ARRIVA L’ALGORITMO DELL’ALZHEIMER

Boffins dell'Università della California ha addestrato il computer utilizzando più di 2.100 scansioni da 1.002 pazienti.

Le scansioni misurano l'attività cerebrale rilevando l'assorbimento di un liquido radioattivo iniettato nel sangue.

La ricerca ha collegato lo sviluppo dell'Alzheimer a particolari cambiamenti in alcune regioni del cervello, ma questi possono essere difficili da individuare.

L'algoritmo dell'Alzheimer era in grado di insegnare a se stesso a riconoscere i modelli nelle scansioni cerebrali che indicavano la malattia.

Come test finale, è stato dato un set di 40 scansioni da 40 pazienti che non aveva mai studiato prima.

L’analisi effettuata grazie l’intelligenza artificiale si è dimostrato accurata al 100% nel rilevare la malattia di Alzheimer molti anni prima che il paziente venisse diagnosticato successivamente.

ALZHEIMER: INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELL’ALZHEIMER

Il dott. Jae Ho Sohn, che ha lavorato al progetto, ha dichiarato: "Siamo rimasti molto soddisfatti delle prestazioni dell'algoritmo. L’intelligenza artificiale è stata in grado di prevedere ogni singolo caso che ha portato alla malattia di Alzheimer".

La diagnosi precoce di Alzheimer potrebbe aprire la porta a nuovi modi di rallentare o addirittura arrestare la progressione della malattia.

La dott.ssa Carol Routledge, della Alzheimer's Research UK, ha dichiarato: "Le malattie che provocano la demenza iniziano nel cervello fino a 20 anni prima che alcuni sintomi inizino a manifestarsi , presentando una finestra vitale di opportunità per intervenire prima che si verifichino danni diffusi.

"Questo studio evidenzia il potenziale dell’apprendimento automatico per aiutare nella diagnosi precoce di malattie come l'Alzheimer, ma i risultati dovranno essere confermati in gruppi molto più ampi di persone prima di poter valutare correttamente il potere di questo approccio".