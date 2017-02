Alzheimer: dieta di uva contro il morbo. ALZHEIMER-UVA, la scoperta

Alzheimer uva contro il morbo. ALZHEIMER dieta di UVA. La scoperta che mette ko demenza e alzheimer



Alzheimer dieta ricca di uva previene il morbo. I ricercatori hanno spiegato che l’equivalente di due tazze di uva al giorno per circa sei mesi, è utile per ridurre il rischio di ammalarsi di Alzheimer.



E' il risultato di una ricerca pubblicata sulla rivista Experimental Gerontology e condotta dall’Università della California di Los Angeles. Dieci pazienti oggetto di studio.



“I risultati dello studio suggeriscono che l’assunzione regolare di uva può fornire un effetto protettivo contro il declino precoce associata alla malattia di Alzheimer. Questo studio pilota contribuisce alla crescente evidenza che supporta il ruolo benefico dell’uva sia neurologico che sulla salute cardiovascolare, tuttavia studi clinici più grandi sono necessari per confermare gli effetti da noi osservati”, ha raccontato il professor Daniel H.Silverman, ovvero il principale autore della ricerca.



Secondo i ricercatori una dieta arricchita con l’uva protegge contro l'Alzheimer. O meglio, l'uva combatte il declino dell’attività metabolica. Lo studio spiega che i soggetti che hanno consumato l'uva con regolarità presentavano un aumento del metabolismo in altre aree del cervello correlate con il miglioramento dell’attenzione e prestazioni della memoria di lavoro. Risultato che facevano pensare se paragonati con quelli di persone che non avevano consumato l'uva. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: al primo è stata somministrata polvere di uva, mentre al secondo è stato dato un placebo, simile all’uva ma solo in apparenza, perché in realtà privo al proprio interno di polifenoli.



I pazienti che avevano consumato uva hanno mostrato una significativa diminuzione del metabolismo in regioni critiche del cervello legate alla malattia di Alzheimer. Non solo Chi consumava uva ha mostrato cambiamenti positivi nel metabolismo cerebrale correlati a miglioramenti a livello di apprendimento, attenzione e memoria. I polifenoli presenti all’interno dell’uva incidono in questo processo secondo i ricercatori: riescono a esaltare le proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie.



Uva, non solo contro l'Alzheimer



L’uva fa bene alla salute e lavora sul cervello. Riduce lo stress ossidativo e favorisce un buon flusso sanguigno. Ma l'uva mantiene anche adeguati livelli di una sostanza chimica chiave per la memoria.