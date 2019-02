Alzheimer: in Italia un milione di persone con Alzheimer ma combatterlo si può

Alzheimer prevenzione: come rallentare l'invecchiamento del cervello e prevenire la perdita di memoria

Prevenire e rallentare l'invecchiamento del cervello e la perdita di memoria e affrontare patologie come Demenze e Alzheimer è possibile.

In Italia dove la popolazione è tra le più vecchie del mondo, c’è già oltre un milione di malati conclamati e altrettante persone sono a rischio e non lo sanno perché la malattia lavora al buio e non da sintomi per 15 - 20 anni.

E' quanto emerso nel corso dell'incontro "Sana Longevita'" con Piero Angela e il Professor Lamberto Maffei, promosso e organizzato dalla fondazione Igea Onlus, dal Canova Club Roma e dall'associazione Diplomatia.

Prevenzione Alzheimer: malattia con sintomi silenti: come prevenire l’Alzheimer e demenza

Contro Alzheimer e invecchiamento del cervello, perdita di memoria e altre patologie viene in aiuto la prevenzione.

A tal proposito, il professor e neurofisiologo Lamberto Maffei ha illustrato il protocollo non farmacologico Train the Brain sperimentato all'istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Questo protocollo ha dato risultati positivi nell'80% dei casi trattati, rallentando la patologia dell’Alzheimer e aiutando nel recupero i pazienti con perdita della memoria.

Alzheimer, per prevenirlo arriva il protocollo Train the Brain di Fondazione IGEA Onlus

Il protocollo Train the Brain, che viene diffuso e applicato dalla Fondazione IGEA Onlus www.fondazioneigea.it , ed è utile anche alle persone sane che voglio mantenere allenato il cervello e allontanare il rischio di ammalarsi.

Il giornalista divulgatore Piero Angela ha descritto il fenomeno dell'invecchiamento sotto gli aspetti sociali, etici ed economici mostrando i pericoli rappresentati da una società futura formata prevalentemente da molti anziani e pochi giovani.

Il cervello è il nostro organo più importante ma non lo facciamo mai controllare, come invece facciamo andando dall'oculista, dal cardiologo, dall'otorino.

Come prevenire l’Alzheimer? I consigli del Ministero della Salute e della Commissione Europea

L'importanza dei controlli e della prevenzione è raccomandata dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea che suggeriscono di iniziare a fare test dello stato cognitivo a partire dai 50 anni, per ridurre il rischio di ammalarsi.

Un malato di Alzheimer costa circa 50mila euro l'anno tra spese a carico del Servizio Sanitario e costi per le famiglie e su oltre un milione di malati che ci sono in Italia il costo complessivo supera i 50 miliardi l'anno.