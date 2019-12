Alzheimer e sonno, Benca: “La sensazione di fatica è un sintomo”

di Paola Serristori

Affari ha chiesto al Professore Ruth M. Benca, University of California Irvine, di chiarire che cosa gli esperti

della Medicina del sonno intendono per “qualità del sonno”.

“Fondamentalmente è la sensazione di fatica persistente al risveglio. Essa fa capire che la qualità

del sonno è scarsa. Non si riesce ad ottenere il riposo necessario non perché non si è rimasti a letto

il tempo voluto, ma perché non ci si sente a proprio agio anche se la notte è stata lunga. Credo che

sia il problema principale conoscere che cosa provoca questa sensazione e che stiamo ricercando.

Qual è il meccanismo oggettivo coinvolto nel sonno che genera nelle persone che non dormono

bene il sentimento di malessere. Al momento non abbiamo risposte. Secondo numerosi studi

epidemiologici, i dati raccolti fanno pensare che la maggior parte di coloro che non dormono sette

ore per notte accusano il sintomo di sconforto. Preciso che, soprattutto tra gli anziani, l’abitudine di

fare un riposo durante il giorno allenta la regola delle ‘sette ore per notte’”.

– Senza siesta pomeridiana, quante ore di sonno notturno raccomanda?

“Probabilmente c’è bisogno di sette ore per notte. Tuttavia c’è anche una cosiddetta ‘abilità

individuale’ di recupero, per cui ‘sette ore’ non è drasticamente da intendersi ‘sette ore’ di orologio.

Alcuni hanno bisogno di più sonno, altri di un po’ meno. Non c’è da preoccuparsi se non si

raggiungono le sette ore e nel corso della giornata ci si sente bene. Piuttosto le persone che

dormono veramente poco o, al contrario, troppe ore e non ricevono un ristoro dal sonno devono far

attenzione.”

– Quando preoccuparsi?

“Stiamo ridefinendo l’insonnia cronica. Allo stato attuale delle conoscenze si parla di insonnia

quando il paziente non riesce a dormire abbastanza tre volte alla settimana per diversi mesi, a

partire da tre mesi. Non importa per quali motivi: stress, mancanza di tempo… Dormire poco o

male causa un effetto cronico. Le funzioni del cervello e, probabilmente la salute, ne sono

danneggiati. Chi ha disturbi del sonno riferisce che ha questa difficoltà da anni. In questo caso

siamo nel patologico. Il consiglio che si può dare è cercare di dormire bene e non preoccuparsi del

tempo esatto. Seguire una buona alimentazione, sana, che soprattutto la sera predispone ad un buon

sonno.”

– Durante la menopausa le donne lamentano di dormire poco, di alzarsi di notte per andare in

bagno Le donne sono più colpite dall’Alzheimer. Possiamo dire quante volte alzarsi di notte

rientra nella normale fisiologia ormonale femminile dell’età?

“Svegliarsi due volte per andare in bagno e ritornare a letto e riprendere il sonno può essere

normale. Dipende da quanti risvegli, se ci si trova in un momento di ansia, con degli impegni, o se

al contrario il sonno è impedito senza un perché ed è davvero molto frammentato.”

– L’organismo può compensare sino a quando prima di subire danni?

“Non abbiamo dati sufficienti per stabilirlo. In generale i casi vengono registrati quando le persone

si preoccupano, il che avviene dopo anni. Il poco sonno è associato a depressione, diabete, malattie

cardiovascolari, ipertensione, oltre che alla demenza.”

– Esistono prove sulla deposizione della proteina tossica amiloide relative a volontari che

soffrivano di insonnia?

“Alla Washington University studiano la deposizione di amiloide (ndr: DIAN-TU) e sanno che chi

soffre di insonnia ha un carico superiore di amiloide, ma non credo che neanche i colleghi possano

dire dopo quante notti si accumulano i depositi della proteina tossica. Non è quantificabile al

momento un rapporto diretto povertà di sonno-rilascio di amiloide. Sappiamo che amiloide

diminuisce nelle ore di sonno ed aumenta nelle ore di veglia.”

– Andare a letto tardi può influire sulla qualità del sonno e della vita?

“Dipende sempre da quanto e dall’attitudine di ognuno. Alcune persone sono abituate a restare

attive sino a tardi e si sentono efficienti, altre preferiscono svegliarsi di buon’ora al mattino. Talune portano il lavoro da sbrigare a casa, altri lo lasciano in ufficio, altri ancora una via di mezzo. Si può

dire che ritardare tanto l’ora a cui coricarsi è fortemente associato a depressione, disturbi bipolari,

problemi psichiatrici. In misura minore, demenza ed Alzheimer. Può diventare un rischio. In

definitiva, chi ha difficoltà croniche nel sonno dovrebbe chiedere aiuto allo specialista.”