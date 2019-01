Alzheimer: test del sangue potrebbe rilevare i 10 anni di Alzheimer prima

Alzheimer, nuovo esame del sangue per rilevare i primi sintomi

Il segreto per rilevare l’Alzheimer sono i livelli di una specifica proteina presente nel sangue di ogni persona. Misurare i cambiamenti nei livelli di una certa porzione di sangue in un paziente può aiutare a mostrare il danno che sta accadendo al cervello molto prima che un paziente inizi a mostrare i sintomi iniziali della malattia. E’ quanto riferisce la fonte The Guardian.

Alzheimer, sintomi iniziali rilevati prima da nuovo test del sangue

Non c'è attualmente alcun modo per fermare la progressione dell'Alzheimer o rallentare la sua progressione sebbene le persone stiano lavorando a una cura. Una ricerca effettuata presso il Centro tedesco per le malattie neurodegenerative di Tubinga e pubblicata sulla rivista Nature Medicine ha individuato un nuovo test del sangue che potrebbe suggerire in anticipo la futura diagnosi di Alzheimer.

Prevenzione dell’Alzheimer: come riconoscere i primi sintomi della malattia. Lo studio

La speranza è che questo nuovo esame del sangue riesca a suggerire ai medici una via per prevedere se un paziente manifesterà i primi sintomi della malattia e anticiparli di almeno 10 anni. Il test potrebbe anche suggerire se esiste un farmaco in grado di agire contro la malattia.

Anche se lo studio apre nuovi spiragli nella lotta di questa terribile malattia, il test sperimentato non è ancora infallibile. Lo studio ha esaminato persone geneticamente predisposte alla malattia che colpisce solo l'1% della popolazione mondiale. Questo fattore cha permesso di determinare quando i cambiamenti di porzione del sangue hanno iniziato a verificarsi, semplicemente basandosi sulla probabilità che determinati sintomi possano svilupparsi in futuro.

I pazienti possono anche vedere un aumento della stessa porzione di sangue dopo aver avuto una lesione cerebrale traumatica e se hanno la sclerosi multipla.