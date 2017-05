Ananas dimagrante e latte nocivo: le bufale a tavola svelate da Coldiretti

Latte nocivo e ananas dimagrante: tutte le fake news alimentari

Coldiretti svela le false informazioni sugli alimenti diffuse sul web: dall'ananas dimagrante allo zucchero di canna che non fa ingrassare, dalla favola che le banane sono le più ricche di potassio al kamut spacciato per un varietà di cereali antica con proprietà esclusive ma anche che mangiare carne o latte fa sempre male o che chi è intollerante al lattosio non deve mangiare formaggi, sono alcune delle bufale alimentari virali in rete.

Coldiretti, le bufale a tavola: parte la campagna #stopfakeatavola

La top ten delle fake news a tavola è stata presentata dalla campagna #stopfakeatavola promossa dalla Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare nell'ambito del corso di formazione, organizzato in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura.

"Ad essere colpiti nei siti web e sui social sono praticamente tutti i prodotti che finiscono nel carrello, con accuse a sproposito o al contrario con l'attribuzione di proprietà salutistiche e nutrizionali non verificate", ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.

"E' falso tra l'altro - ha aggiunto - dire che tutti i prodotti alimentari realizzati nell'Unione Europea rispettano le stesse regole o che i prodotti venduti dal contadino sono meno controllati".

Bufale a tavola: ananas dimagrante

Una bufala a tavola molto comune - sottolinea la Coldiretti - riguarda le presunte proprietà brucia grassi dell'ananas dovuta alla bromelina (contenuta però nel gambo dell'ananas, che nessuno mangia, che comunque favorirebbe la digestione delle proteine e non la neutralizzazione delle calorie e dei grassi) e di alcune ricerche poi smentite.

Bufale a tavola: latte nocivo

La vulgata tra gli internauti vuole che il latte sia dannoso perchè è un alimento destinato all'accrescimento di cui solo l'uomo, tra gli animali, si ciba per tutta la vita. In realta' il latte di mucca, capra o pecora rientra da migliaia di anni nella dieta umana, al punto che il genoma si e' modificato per consentire anche in eta' adulta la produzione dell'enzima deputato a scindere il lattosio, lo zucchero del latte. Il filone di pensiero che ritiene opportuno bandire i latticini dall'alimentazione poggia sul China Study, un'indagine epidemiologica svolta a partire dal 1983 in Cina, i cui risultati sono stati ritenuti inattendibili dalla comunita' scientifica e dall'Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Bufale a tavola: banane ricche di potassio

Le banane - continua la Coldiretti - a differenza di quanto sostenuto sono solo al nono posto tra i prodotti ortofrutticoli ricchi di potassio che al vertice della graduatoria vede gli spinaci crudi, seguiti dalla rucola e dai cavolini crudi ma anche dai kiwi che hanno la leadership tra la frutta fresca.

Bufale a tavola: zucchero di canna più salutare dello zucchero bianco

Sono in molti a credere sul web che lo zucchero di canna sia più salutare di quello bianco e contenga meno calorie, tanto da essere più indicato per chi è a dieta mentre in realtà lo zucchero di canna ha le stesse caratteristiche nutrizionali e caloriche di quello bianco raffinato. Inoltra a differenza di quanto si scrive in modo quasi virale non esiste nessuno studio che provi che mangiare carne anche a piccole quantità sia dannoso per la salute. Al contrario, i vantaggi di una dieta completa che la includa sono scientificamente indiscussi. Se ne può fare a meno solo integrando la sua mancanza con altri prodotti animali, come uova in primis, latte e derivati, e in alcuni casi assumendo integratori di vitamine e minerali.

Bufale a tavola: kamut dalle proprietà esclusive

Il Kamut - precisa la Coldiretti - spesso esaltato come antica varietà di cereali con proprietà esclusive non è altro in realtà che un marchio commerciale privato, registrato negli Usa, con cui viene venduto il grano della varietà Khorasan (Triticum turgidum turanicum) coltivato negli Usa e Canada. La varietà Khorasan è coltivata anche in Italia ed ha caratteristiche particolari che possono essere ritrovate anche nel farro o nella varietà di grano duro italiane come "Senatore Cappelli".

Bufale a tavola: i grassi vanno eliminati

I grassi sono nutrienti indispensabili per il nostro corpo ed eliminarli dalla dieta come spesso suggerito può mettere a rischio la salute anche se è importante non abusarne (possono rappresentare il 25-30% delle calorie giornaliere) e selezionare quelli più buoni e di qualità, come l'olio extravergine d'oliva.

Fake news a tavola: prodotti dell’unione europea più sicuri e i prodotti del contadino sono meno controllati

A differenza di quanto spesso si dice non tutti i prodotti alimentari realizzati nell'unione europea hanno le stesse caratteristiche poiché' in Italia ci sono le regole produttive più rigorose nelle caratteristiche dei prodotti alimentari, dal divieto di produrre pasta con grano tenero a quello di utilizzare la polvere di latte nei formaggi fino al divieto di aggiungere zucchero nel vino che non valgono in altri paesi dell'unione europea ma e anche falso che - conclude la Coldiretti - i prodotti venduti dal contadino sono meno controllati poche' tutti gli alimentari in vendita in Italia devono rispettare gli stessi standard sanitari e devono sottoporsi agli stessi controlli, anzi i produttori agricoli aderenti alla rete di campagna amica si sottopongono a ulteriori tre livelli di controllo verificati da un ente terzo.