Annamaria Colao è il nuovo presidente della Società Italiana di Endocrinologia

Una donna presidente della Sie, Società italiana di endocrinologia, dopo quasi sessant’anni di attività. E’ Annamaria Colao, scienziata napoletana dell’Università Federico II ai vertici mondiali del settore. La professoressa Annamaria Colao dell’Università Federico II di Napoli è stata eletta presidente della Sie, la Società italiana di endocrinologia (fondata nel 1964) che guiderà per il biennio 2021-2023, nel corso del congresso che si è svolto dal 29 maggio al 1 giugno 2019, al Palazzo dei Congressi di Roma al quale hanno partecipato oltre duemila medici. È la prima volta che una donna siede al vertice della più prestigiosa società nazionale degli endocrinologi.

“E’ un grande onore essere la prima donna presidente della Sie. È un riconoscimento importante per tutte le ricercatrici che in Italia lavorano con grande competenza e notevoli risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Questa elezione, per la quale voglio ringraziare i miei colleghi per il sostegno unanime, è inoltre un riconoscimento al valore scientifico dell’Università Federico II di Napoli che da sempre rappresenta un punto di riferimento importante nel mondo della scienza come testimoniato dai numerosi successi ottenuti dai nostri colleghi. Mi occuperò con grande cura della Società Italiana di Endocrinologia che rappresenta una eccellenza in campo internazionale grazie ai successi ottenuti negli ultimi anni nella ricerca a livello mondiale”.

Annamaria Colao è professore ordinario di Endocrinologia, direttore dell’Unità Organizzativa Complessa di Endocrinologia presso l’Azienda Universitaria Policlinico Federico II che si fregia della presenza di numerosi centri di eccellenza quali il centro accreditato dall’Easo - Associazione Europea per lo Studio dell’Obesità, il centro di eccellenza europeo per le malattie endocrine rare, il centro di eccellenza per i tumori neuroendocrini e il centro di riferimento regionale per il trattamento con ormone della crescita. Il nuovo presidente della Sie, è inoltre coordinatore e responsabile di Unità di progetti di ricerca nazionali ed internazionali con una attività scientifica caratterizzata dalla pubblicazione di oltre 800 articoli originali su riviste internazionali (IF 2836 - Indice h 89); inoltre ha pubblicato oltre cento fra trattati, manuali, capitoli di libri e monografie. E’ ai vertici della lista dei Top Italian Scientists. Tra le tante attività spicca quella nel sociale. Come presidente e coordinatore scientifico dell’Associazione Campus Salute Onlus si occupa da dieci anni in tutta Italia della promozione della cultura della prevenzione.