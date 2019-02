Antibiotici: l’uso di antibiotici aumenta il rischio di malattie mentali

Bambini e antibiotici: bambini che prendono antibiotici più a rischio di malattie mentali

L’uso di antibiotici potrebbe comportare un rischio maggiore per i bambini ed esporli all’insorgenza di malattie mentali. Gli autori di uno studio danese pubblicato su Jama Psychiatry hanno anche scoperto che la connessione tra antibiotici e malattie mentali in parte perché gli antibiotici colpiscono i batteri nel microbioma intestinale.

Lo studio, fondato sulle teorie emergenti dell’interazione funzionale tra infezione, microbioma intestinale e malattia mentale, è uno dei circa 50 articoli pubblicati utilizzando i dati del Registro di ricerca centrale psichiatrica danese dalla seconda metà del 2018.

Questo registro tiene traccia, per la prima volta, dei dati clinici di oltre un milione di persone - in questo caso, dati dal 1995 in poi su danesi che sono stati curati per malattie mentali nei primi 17 anni di vita, in ospedale o in ambulatorio. Ogni misura dello stato di salute generale e mentale, comprese le prescrizioni e le storie familiari, è stata documentata per ogni individuo con l'età.

Le dimensioni di questo registro stanno fornendo ai ricercatori internazionali opportunità senza precedenti di rispondere a domande mirate sui legami tra la storia della vita e lo stato di salute mentale.

Antibiotici e predisposizione alle malattie mentali: autismo, Alzheimer e depressione. I risultati dello studio

È stato suggerito che il microbioma intestinale, la comunità batterica estremamente diversificata che ospitiamo nel nostro intestino, invia segnali al cervello, modulando i nostri stati d'animo e, possibilmente, la nostra predisposizione alla malattia mentale.

Studi su modelli animali hanno già documentato l'associazione tra batteri e depressione.

Un gruppo di ricerca ha dimostrato che i topi trattati con antibiotici hanno subito delle alterazioni del microbioma intestinale registrando risultati peggiori nei test di memoria.

Gli animali impoveriti di batteri intestinali che usano antibiotici ad ampio spettro hanno subito diversi cambiamenti e sviluppato disturbi come l’autismo, la malattia di Alzheimer e la depressione.