Antibiotico resistenza allarme: entro il 2050 ucciderà più di cancro e diabete

ALLARME RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI: NEL 2050 FARÀ PIÙ MORTI DEL DIABETE E DEL CANCRO

I batteri resistenti agli antibiotici uccideranno più di cancro e diabete entro il 2050, l’allarme parte dal Regno unito dopo che gli esperti hanno avvertito che stiamo diventando più resistenti agli antibiotici.

Gli esperti hanno avvertito che le operazioni di routine in ospedale potrebbero diventare troppo pericolose. La resistenza agli antibiotici sta peggiorando, con una conseguente crescente preoccupazione per i farmaci che stanno perdendo di efficacia.

ANTIBIOTICO RESISTENZA IN AUMENTO: SCATTA L’ALLARME

Si stima, come riporta il The Guardian, che ceppi batterici resistenti ai farmaci siano responsabili di 5000 morti all'anno nel Regno Unito e 25.000 all'anno in Europa. Ma gli esperti dicono che il bilancio delle vittime della antibiotico resistenza potrebbe raggiungere 10 milioni all'anno a livello globale nei prossimi 30 anni.

Nonostante gli sforzi per ridurre i tassi di prescrizione i medici britannici stanno ancora distribuendo il doppio degli antibiotici di alcuni dei loro omologhi europei. Gli esperti hanno avvertito che le operazioni di routine in ospedale potrebbero diventare troppo pericolose se i farmaci comuni diventano inefficaci nella cura delle infezioni.

Il rapporto del comitato di selezione dell'assistenza sanitaria e sociale della House of Commons’ afferma che il governo non ha fatto abbastanza per combattere la resistenza antimicrobica e deve farne una "priorità politica per i prossimi 5 anni".

I malati di cancro spesso dipendono da farmaci antimicrobici per proteggerli mentre il loro sistema immunitario è indebolito dalla chemioterapia. Tuttavia, il rapporto avverte che i pazienti potrebbero presto affrontare decisioni angosciose sull'opportunità o meno di avere un trattamento o un intervento chirurgico per il cancro perché il rischio di morte per infezione microbica può superare i benefici del trattamento.

RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI: NECESSARI NUOVI TRATTAMENTI E MENO PRESCRIZIONI NON NECESSARIE

Nonostante la crescente minaccia, nessuna nuova classe di antibiotici è stata sviluppata per decenni e la ricerca è in declino perché non è redditizia per le aziende farmaceutiche.

Questo perché i nuovi antibiotici dovrebbero essere prescritti con parsimonia piuttosto che come trattamento di prima linea come altri farmaci.

Il rapporto suggerisce che sono necessari nuovi modi per finanziare potenziali trattamenti. Ciò potrebbe comportare modifiche alla legge sui brevetti e ai modi in cui le società farmaceutiche vengono rimborsate per i nuovi farmaci antimicrobici.

Il governo inglese punta a metà del numero di prescrizioni di antibiotici non necessarie entro il 2020. Le cifre mostrano che i medici hanno ridotto i tassi di prescrizione del 13% in cinque anni, ma questi sono ancora il doppio di quelli dei Paesi Bassi, della Svezia e degli Stati baltici.