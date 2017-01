Appendice organo utile. Scoperta: ecco a cosa serve l'APPENDICE



APPENDICE infiammata, è sempre un problema, come ben sa chi ha sofferto di appendicite, tanto che a volte si è costretti a rimuoverla con intervento chirurgico. Ma ora uno studio condotto dai ricercatori della Midwestern University, in Arizona, spiega a cosa serve questo sottile tubicino collegato all'intestino.



Secondo la ricerca, descritta dal team di Heather Smith sul 'Time' e l''Independent', l'APPENDICE gioca un ruolo importante nel sistema immunitario. Considerata normalmente un organo residuale, vestigia del passato, in realtà l'APPENDICE sarebbe una riserva di batteri benefici per l'intestino, sostengono i ricercatori dopo aver esaminato le caratteristiche di 533 mammiferi per ricostruire l'evoluzione dell'APPENDICE. Alcuni animali, primati inclusi, la possiedono, mentre altri no: è il caso di cani e gatti. I ricercatori hanno scoperto, dunque, che gli animali con l'APPENDICE hanno una maggiore concentrazione di tessuto linfoide nell'intestino, che gioca un ruolo importante nel sistema immunitario. Dunque, è possibile che le persone che sono state sottoposte ad appendicectomia impieghino un po' più tempo a guarire da una malattia, specie nel caso in cui i batteri buoni dell'intestino siano fluiti fuori dal corpo.