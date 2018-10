Asma, cosa fare: 7 regole da seguire per la cura dell’asma

CURA DELL’ASMA: CONSIGLI PER VIVERE CON L’ASMA SENZA PERICOLO

Vivere con l'asma significa che sostanze apparentemente innocue possono innescare una cascata di eventi che rendono difficile rifornirsi di aria.

Sintomi dell'asma

I sintomi dell'asma sono:

mancanza di respiro

tosse

dolore toracico o senso di costrizione

respiro affannoso

Sebbene i farmaci possano aiutare a sopprimere i sintomi dell'asma ci sono alcuni consigli che si possono seguire per ridurre le probabilità di trovarsi a corto di aria a causa dell’asma.

ASMA IN ITALIA: 300.000 ITALIANI SOFFRONO DI ASMA GRAVE, UNO SU TRE HA MENO DI 14 ANNI

In Italia l'l'incidenza dell'asma è pari al 4,5% della popolazione , ossia circa 2,6 milioni di persone e una buona parte dei casi di asma è causata dalla presenza di una o più allergie. L'asma grave invece riguarda fino al 10% della popolazione complessiva di asmatici ed ha un importante impatto sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono.

L'asma grave è responsabile del consumo di circa l'80% delle risorse dedicate all'asma e tra i circa 300.000 asmatici gravi italiani, uno su tre è un giovane di età inferiore a 14 anni. Se l'asma grave, non viene trattata in modo adeguato, può condizionare gravemente la qualità della vita, causando limitazioni dell'attività fisica, disturbi del sonno e assenze dal lavoro o dalla scuola.

ASMA, CURA: CONISGLI SU COME CONVIVERE CON L’ASMA

Asma, consigli per la cura dell’asma: eseguire il vaccino antinfluenzale ogni anno

Se sei affetto da asma dovresti fare il vaccino antinfluenzale (idealmente prima di Halloween quest'anno). Avere l'asma non aumenta il rischio di essere colpito dall'influenza, ma rende più probabile manifestare complicazioni come attacchi di asma e polmonite.

Se hai l'asma, le tue vie respiratorie sono soggette a infiammazione e producono muco in eccesso. Anche i muscoli che circondano le tue vie respiratorie possono irrigidirsi. L’influenza potrebbe peggiorare l'asma o portare a complicazioni. Essere vaccinati può aiutarti a evitarlo. Quando vieni vaccinato, assicurati di menzionare l'asma.

Asma, consigli per la cura dell’asma: eseguire il vaccino contro la polmonite

Le persone con asma dovrebbero sottoporsi al vaccino anti-pneumococcico per proteggersi da malattie come la polmonite.

Ci sono due vaccini pneumococcici: il vaccino pneumococcico coniugato, che aiuta a scongiurare 13 tipi di batteri pneumococcici che comunemente causano infezioni gravi, e il vaccino pneumococcico polisaccaridico, che ha come obiettivo 23 tipi di batteri pneumococcici che causano malattie infettive intense. Rivolgiti al tuo medico e richiedi di esser sottoposto a entrambe le vaccinazioni.

Asma, consigli per la cura dell’asma: conoscere ed evitare le cause dell’asma

Tutte le persone con l’asma hanno le loro cose da evitare che innescano l’attacco d’asma, le più comuni sono: polline, acari della polvere, muffa, peli di animali domestici, infezioni respiratorie come il raffreddore, l'esercizio fisico, il fumo e lo stress. Essere esposti a queste cose può scatenare quei meccanismi asmatici che rendono difficile respirare correttamente. Se non sei sicuro di quali siano le tue cause scatenanti, parla con il tuo medico.

Asma, consigli per la cura dell’asma: misurare e registrare regolarmente il flusso d'aria massimo

Se hai l'asma, dovresti usare un dispositivo per misurare il flusso massimo quanto i tuoi polmoni espellono l'aria. È molto importante per il medico poter misurare regolarmente il respiro del paziente e seguire l'andamento della malattia attraverso controlli periodici della spirometria e misure regolari e giornaliere del picco di flusso espiratorio (PEF) che il paziente può effettuare anche da solo a casa mediante semplici apparecchi e dopo averne avuto appropriate spiegazioni sull’utilizzo.

Asma, consigli per la cura dell’asma: controllare la frequenza con cui stai usando l'inalatore

Un inalatore per il sollievo rapido è pieno di farmaci che aiutano a sedare le crisi di asma quando queste si presentano. Chiaramente, un inalatore è molto importante all’interno del kit di strumenti per l'asma, ma se stai facendo molto affidamento su di esso, è un segno che l'asma non è sotto controllo.

Asma, consigli per la cura dell’asma: Non smettere di prendere i farmaci solo perché ti senti bene.

Oltre ad un inalatore a sollievo rapido, se hai l'asma, è probabile che tu stia usando medicinali a lungo termine per mantenere l'infiammazione delle vie aeree al minimo. Non decidere di svezzarti da solo abbandonando la cura prescritta dal medico perché credi di stare meglio. Se il tuo sistema respiratorio sembra andare meglio e vorresti ridimensionare le tue medicine, parlane con il tuo medico. Lui sarà in grado di valutare la situazione e consigliarti sui prossimi passi.

Asma, consigli per la cura dell’asma: avere un piano d'azione per l'asma, e effettivamente seguirlo.