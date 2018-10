Aspettativa di vita nel 2040: Italia al sesto posto nella classifica mondiale

ASPETTATIVA DI VITA NEL 2040: ECCO DOVE SI VIVRÀ PIÙ A LUNGO

Aspettativa di vita nel mondo : la Spagna è in cima alle classifiche, le persone che nasceranno nel 2040 dovrebbero vivere fino a 85,8 anni. In fondo alla classifica invece Lesotho, in Sud Africa, con un'aspettativa di vita media di soli 57,3 anni. Lo studio è stato realizzato dai ricercatori del Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington e pubblicato sulla rivista The Lancet.

ASPETTATIVA DI VITA IN ITALIA NEL 2040: ITALIA AL SESTO POSTO PER LONGEVITÀ

Nella classifica sull’aspettativa di vita entro il 2040 l’Italia si aggiudica il sesto posto, con un’età media di vita pari a 84,5 anni

ASPETTATIVA DI VITA NEL 2040: FATTORI CHE INCIDONO SULLA LONGEVITÀ

Gli esperti dicono che i miglioramenti delle ultime generazioni rischiano di rallentare a causa di problemi di salute come l'obesità, il diabete, l'ipertensione, l'alcol e il tabacco.

Gli scienziati prevedono inoltre che ci sarà un aumento del numero di persone che muoiono a causa di malattie non contagiose come il cancro e le malattie polmonari e renali.

La rapidità con cui le aspettative di vita dei paesi aumenteranno dipenderà dalla misura in cui i governi affrontano queste crescenti minacce alla salute.

"Le disuguaglianze continueranno a essere ampie", ha affermato il ricercatore dott. Christopher Murray che prosegue "In un numero considerevole di paesi, troppe persone continueranno a guadagnare redditi relativamente bassi, rimanendo scarsamente istruiti e soggetti a morti premature. Ma le nazioni potrebbero fare progressi più rapidi aiutando le persone ad affrontare i principali rischi, in particolare il fumo e una dieta povera".

ASPETTATIVA DI VITA NEL 2040: LA CLASSIFICA DEI PRIMI DIECI PAESI CON LA MIGLIORE ASPETTATIVA DI VITA

Aspettativa di vita nel mondo, la classifica dei paesi dove si vive più a lungo con l’età media di vita

A seguire la Spagna tra i primi 10 troviamo il Giappone, con una speranza di vita pari a 85,7 anni, Singapore (85,4 anni), Svizzera (85,2), Portogallo e Italia (84,5), Israele (84,4), Francia (84,3), Lussemburgo e Australia (84,1).

Spagna 85,8 Giappone 85,7 Singapore 85,4 Svizzera 85,2 Portogallo 84,5 Italia 84,5 Israele 84,4 Francia 84,3 Lussemburgo 84.1 Australia 84,1

ASPETTATIVA DI VITA NEL 2040: LA CLASSIFICA DEGLI ULTIMI DIECI PAESI CON LA PEGGIORE ASPETTATIVA DI VITA

I paesi africani continuano ad avere i peggiori tassi di morte prematura con le persone nella Repubblica Centrafricana, Lesotho, Somalia e Zimbabwe che si aspettano di morire prima dei 65 anni entro il 2040.

Qui la classifica dei paesi con l’aspettativa di vita più bassa