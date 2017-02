Aspirina: ritirati lotti. Bayer, ecco quali sono i lotti di ASPIRINA ritirati



Aspirina, la Bayer ha disposto "volontariamente e in via precauzionale" il ritiro dal mercato italiano di alcuni lotti di Aspirina 500 mg granulato e Alka Effer compresse effervescenti. E' quanto comunica l'azienda farmaceutica in una nota. La decisione, si precisa, e' stata gia' comunicata ufficialmente all'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e alle farmacie sul territorio.

Aspirina ritirata dal commercio

Il provvedimento si e' reso necessario a seguito della possibile presenza di agglomerati in alcune bustine di Aspirina 500 mg granulato e colore anomalo nelle compresse in alcune confezioni di Alka Effer compresse effervescenti.



Anomalie Aspirina: lotti ritirati

"Le anomalie rilevate - si legge - non si riferiscono ai componenti ma a difetti del materiale di confezionamento che puo' presentare dei piccoli fori nello strato di alluminio, compromettendone la sigillatura. Il prodotto cosi' confezionato entra in contatto con l'umidita' esterna e va incontro a possibili deterioramenti nell'aspetto fisico, nel gusto e ad una degradazione prematura".

Aspirina ritirata: ecco quali sono i lotti

I lotti interessati dal provvedimento sono i seguenti: Aspirina 500 mg granulato 10 bustine (btt1bkk - scadenza 02.2018; btt1agn - scadenza 01.2018; btt1bl5 - scadenza 01.2018; btt1cps - scadenza 07.2018). Aspirina 500 mg granulato 20 bustine (btt1b5r - scadenza 01.2018). E Alka effer 20 compresse (btah7u0 - scadenza 03.2019; btahel0 - scadenza 05.2019).