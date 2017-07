AstraZeneca premiata per il miglior work/life balance

AstraZeneca Italia, filiale dell’azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci etici per l’oncologia, il respiratorio e il cardiovascolare e metabolico, si aggiudica, alla prima edizione del Lc Diversity Awards 2017, il premio come azienda con il miglior work life balance per i progetti e le attività condotti al fine di agevolare quanto più possibile la conciliazione della vita professionale con quella personale.

“ Il rispetto e la valorizzazione delle diversità è per noi un valore fondamentale che tuteliamo con forza” – commenta Patrizia Fabricatore, Vice Presidente HR & Internal Communication di AstraZeneca Italia. – “Siamo lieti di essere stati riconosciuti per questo e orgogliosi del premio ricevuto come azienda con il miglior equilibrio vita/lavoro. AstraZeneca incoraggia da sempre un equilibrio sano tra lavoro e vita e i risultati ottenuti ci spingono a continuare su questa strada e a creare modalità di lavoro sempre più agili per mettere le persone nelle migliori condizioni possibili.”

Il premio, che celebra la diversità come sinonimo di valore e di ricchezza ed è promosso da LC Publishing Group - gruppo editoriale leader in Italia nell’informazione digitale in ambito finanziario, legal&tax e food - , riconosce infatti la bontà del modello di gestione delle risorse umane di AstraZeneca Italia che sta perseguendo l’obiettivo di diventare sempre di più il migliore ambiente possibile di lavoro per i propri dipendenti.

Le iniziative a favore della diversity in AstraZeneca. L’azienda ha avviato una partnership con PWA-Professional Women’s Association in modo da guidare concretamente le donne, in maniera innovativa e moderna, verso il networking e la consapevolezza di sè, attraverso eventi formativi e percorsi di mentorship a livello nazionale e internazionale. Periodicamente sono organizzati eventi destinati all’intera popolazione aziendale sul tema della diversity, sull’inclusività nei gruppi di lavoro, corsi di personal branding e networking.

L’azienda, inoltre, ha avviato un corso sulla global leadership femminile al fine di sviluppare la consapevolezza che non ci sono barriere o limitazioni per le donne che vogliono crescere all’interno di AstraZeneca. Il percorso comprende momenti di aula internazionale nelle diverse sedi del gruppo, attività di coaching individuale e di mentoring. La finalità del progetto è quella di sviluppare il potenziale delle partecipanti, rendendole consapevoli dei propri punti di forza e sostenerne le ambizioni di crescita.

Le condizioni di smart-working e flessibilità.AstraZeneca prevede per i propri dipendenti numerosi servizi al fine di favorire il bilanciamento tra lavoro e vita privata, anche attraverso modalità quali l’orario flessibile, e la possibilità di lavorare da casa, soluzioni per le quali AstraZeneca è stata precursore in Italia.

L’attenzione nei confronti dei dipendenti e delle loro famiglie.Le opportunità offerte da AstraZeneca non si limitano solo ai propri dipendenti ma si estendono anche alle loro famiglie. Si va dalle borse di studio per i figli dei dipendenti a sconti per l’acquisto dei libri scolastici, da opportunità di stage offerte ai figli dei dipendenti a progetti come “Push to open” (rivolto agli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria superiore), dai servizi di campus estivi/invernali per i figli del personale ai servizi di assistenza sociale, fiscale e legale al fine di dare un sostegno concreto su questioni personali legate a temi normativi-legislativi e riguardanti le politiche sociali. È previsto un servizio di navetta aziendale che facilita gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso le principali stazioni metropolitane. Inoltre sono previste condizioni migliorative rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tema di maternità/paternità.