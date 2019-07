Colpo di calore: sintomi, conseguenze e cura-A rischio bambini e anziani

Colpi di calore, sintomi, conseguenze e cura: cambiano in base all’intensità, ma è possibile prevenirli.

I colpi di calore comportano conseguenze fisiche, talvolta molto rischiose, dovute ad un aumento eccessivo della temperatura corporea. Si manifestano con determinati sintomi che possono variare in base alla persona e all’intensità. È possibile però prevenirli seguendo semplici regole.

Quando appaiono i primi segnali del colpo di sole è importante intervenire tempestivamente, per curarlo.

Colpo di calore, sintomi: il rischio è maggiore per bambini e anziani

I colpi di calore posso essere rischiosi soprattutto per bambini e anziani. Non avendo una efficiente regolazione della temperatura corporea, sono infatti più esposti. È importante riconoscere i segnali per intervenire subito.

I principali sintomi possono essere spossatezza, astenia, nausea e vomito, vertigini. Nei casi più gravi il colpo di calore può anche causare pressione bassa e aumento del battito cardiaco.

Colpi di calore, come prevenirli: importante curare l’abbigliamento, l’idratazione e l’esposizione al sole. Nell’alimentazione non deve mancare il potassio.

Per prevenire i colpi di calore è sufficiente seguire alcune semplici regole. È importante innanzitutto non vestirsi in modo pesante. Bisogna privilegiare un abbigliamento fresco e leggero, che non surriscaldi il corpo. È utile inoltre non indossare abiti scuri.

Per evitare un colpo di calore è poi opportuno non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, ossia dalle 11 alle 17.

È molto importante inoltre curare l’idratazione. È dunque fondamentale bere molta acqua, prestando attenzione all’uso di alcuni farmaci che possono alterare i meccanismi che permettono al nostro organismo di rimanere idratato, come i diuretici.

Bisogna poi evitare di fermarsi in auto sotto al sole, soprattutto se sono presenti bambini e anziani.

Per prevenire i colpi di calore è opportuno inoltre curare l’alimentazione. Non deve mai mancare il potassio.

Colpo di calore, come si cura: come intervenire subito per avere beneficio

Quando una persona manifesta i sintomi del colpo di calore, è opportuno intervenire subito per ridurli. Se i sintomi sono molto forti bisogna chiamare i soccorsi, ma nel frattempo è possibile eseguire delle manovre di primo intervento molto semplici ed efficaci.

Innanzitutto è molto utile spostare la persona all’ombra e toglierle eventuali indumenti pesanti o scuri. Per darle beneficio immediato è poi opportuno vaporizzare dell’acqua fresca sul suo corpo, in attesa dei soccorsi.