Aumenta l’aspettativa di vita i malati di Hiv in Usa ed Europa: più 10 anni

HIV: aumenta l'aspettativa di vita in USA e Europa

L'aspettativa di vita dei 20 anni che iniziano il trattamento per l'Hiv è aumentata di circa 10 anni nell'UE e nel Nord America dall'introduzione della terapia antiretrovirale a metà degli anni '90, secondo uno studio pubblicato in The Lancet HIV. Questi incrementi sono tra gli individui trattati e sono in aggiunta ai miglioramenti della speranza di vita che si sono verificati dopo l'introduzione della terapia antiretrovirale rispetto agli individui non trattati.

Gli autori dello studio sostengono che i loro risultati possono contribuire a ridurre la stigmatizzazione e ad aiutare le persone con Hiv ad ottenere un impiego e ottenere un'assicurazione medica, nonché a incoraggiare coloro ai quali è stato diagnosticato il virus Hiv ad iniziare il trattamento il più presto possibile e a proseguirlo.

Le loro proiezioni suggeriscono che l'aspettativa di vita di un 20enne che ha iniziato il trattamento dal 2008 in poi e ha avuto un basso carico virale dopo un anno di trattamento può avvicinarsi a quella della popolazione in generale (circa 78 anni). Tuttavia, l'aspettativa di vita per le persone con HIV è per lo più inferiore a quella della popolazione generale.

HIV: aumenta l'aspettativa di vita in USA e Europa

"La nostra ricerca illustra una storia di successo su come il miglioramento del trattamento Hiv con lo screening, la prevenzione e il trattamento dei problemi sanitari associati all'infezione da Hiv possono prolungare la durata di vita delle persone con diagnosi di Hiv. Ulteriori sforzi sono dunque necessari in considerazione del fatto che la speranza di vita corrisponde a quella della popolazione generale", ha dichiarato l’autore dello studio Adam Trickey, della School of Social and Community Medicine dell'Università di Bristol. "La terapia antiretrovirale combinata è stata usata per trattare l'Hiv per 20 anni, ma i farmaci più recenti hanno meno effetti collaterali, comportano l'assunzione di poche pastiglie, prevengono meglio la replicazione del virus e diminuiscono la sua resistenza".