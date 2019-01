Aurora Biofarma, un 2019 di qualità: obiettivi, partnership e nuove assunzioni

Il nuovo piano strategico 2019 di Aurora Biofarma

L’azienda farmaceutica Aurora Biofarma, dopo un 2018 interamente incentrato sul tema della qualità, annuncia anche per l’anno appena iniziato un piano strategico con i medesimi obiettivi all'orizzonte.

Aurora Biofarma, 2019: obiettivi

Gli obiettivi di Aurora Biofarma saranno quelli di ricerca e sviluppo di prodotti ad alto contenuto tecnologico, ciò che nell'anno appena trascorso ha portato alla nascita di una linea dedicata di integratori alimentari a base di fermenti lattici probiotici quali Abiflor baby, Abincol ed Abivisor: dotati di formule “ceppo-specifiche” ed “organo specifiche”, capaci cioè di ricolonizzare in maniera mirata la flora batterica che popola lo stomaco e l’intestino.

Aurora Biofarma, 2019: nuove pertnership

Il nuovo anno sarà ancora all'insegna delle nuove partnership con prestigiose aziende in ambito produttivo e commerciale. Gli ultimi accordi in ordine di tempo formalizzati sono stati quelli con Probiotical s.p.a., Daichii Sankyo Italia s.p.a., Leo Pharma s.p.a.,, Mundipharma pharmaceuticals s.r.l.

Grazie agli elevati e riconosciuti standard dei partner, sia a livello produttivo che commerciale, è stata garantita ad Aurora Biofarma la fornitura insieme alla concessione per la vendita e alla co-promotion di prodotti che rispondono ai più alti standard qualitativi imposti dalle Autorità e dalle normative Europee.

Aurora Biofarma, 2019: cresce il team di professionisti

Inoltre ci sarà ancora spazio per il lavoro, dopo un mirato piano di assunzioni che ha permesso l’arrivo in Aurora Biofarma di nuove figure professionali nel campo delle Attività Regolatorie, dell’Assicurazione Qualità, della Farmacovigilanza, del Training, del Marketing e delle Vendite.

L’inserimento in squadra di professionisti con comprovata esperienza e spiccata sensibilità alla qualità dei processi aziendali, congiuntamente con la nascita di tre nuove linee di Informatori medico-scientifici - Abone, Abtech ed Abvet - presenti in maniera capillare sul territorio, punterà infatti per il 2019 ad un’ulteriore elevazione degli standard qualitativi in materia di informazione presso tutti gli operatori sanitari.