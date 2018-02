Autoerotismo killer: la masturbazione ha ucciso almeno 100 persone. Le cause

Autoerotismo killer: ecco cosa dice la scienza

Anche se potrebbe sembrare un’affermazione totalmente infondata, non è affatto così: secondo lo scienziato forense Harald Voss, ogni anno muoiono circa 100 persone per colpa dell’autoerotismo. Ciò accade a causa delle pratiche estreme attuate per provare maggiore piacere sessuale. Le principali vittime sono tendenzialmente di sesso maschile, probabilmente perché più propense a svolgere attività di masturbazione. Tuttavia, le stime presentate dal dottor Voss potrebbero non essere totalmente corrette, in quanto purtroppo molti casi di morte per autoerotismo non vengono denunciati, dato che le famiglie delle vittime tendono a mascherare la vera causa del decesso del loro parente.

La mastrubazione uccide 100 persone l'anno: le pratiche più pericolose

Tra le pratiche autoerotiche maggiormente predilette, se non tra le più pericolose, vi è la pratica di arrivare all’orgasmo finale mediante la privazione di ossigeno; per raggiungere tale scopo vengono usati strumenti quali corde, lacci e addirittura sacchetti di plastica, i quali spesso si rivelano fatali.

L’asfissia comunque non è la sola causa di morte; ci sono state morti causate da attività autoerotiche che prevedevano pratiche di elettrocuzione oppure casi di persone che hanno perso la vita a causa di un aneurisma cerebrale per il troppo eccitamento sessuale.