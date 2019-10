Avocado contro il colesterolo alto: ecco la giusta quantità per abbassarlo

Avocado contro il colesterolo alto: assumerlo quotidianamente aiuterebbe a ridurre la quantità di colesterolo Ldl ossidato nel sangue - Salute e benessere

L'avocado è un frutto diventato molto popolare negli ultimi e sebbene non sia propriamente ipocalorico è oggi diventato parte integrante della dieta di molti italiani. Questo frutto ha molte capacità curative e tra queste ci sarebbe anche quella di contrastare il colesterolo alto cattivo o colesterolo Ldl. La conferma arriva da una ricerca realizzata dalla Pennsylvania State University negli USA e pubblicata sul Journal of Nutrition.

Colesterolo alto dieta: ecco quanto avocado assumere per contrastare il colesterolo Ldl - Salute ebenessere

"Siamo stati in grado di dimostrare - ha spiegato l'autrice principale, la professoressa Penny Kris-Etherton - che includendo un avocado al giorno nella dieta, si hanno meno particelle piccole e dense di Ldl rispetto a prima di cambiare regime alimentare. Si dovrebbe quindi prendere in considerazione l'aggiunta di avocado in modo sano, su un toast integrale o in una salsa vegetariana".

Avocado contro il colesterolo alto: gli effetti positivi del frutto - Salute e benessere

L'avocado avrebbe la capacità di ridurre le partecipelle di colesterolo Ldl che hanno subito ossidazione, un processo che secondo i ricerctatori è dannoso per l'organismo. "Molte ricerche indicano che è la base per condizioni come il cancro e le malattie cardiache - aggiunge Etherton - sappiamo che quando le particelle di Ldl si ossidano, inizia una reazione a catena che può favorire l'aterosclerosi, l'accumulo di placca nella parete dell'arteria".

Avocado contro il colesterolo alto: i dettagli dello studio - Salute e benessere

Per questo studio sono stati presi in considerazione 45 soggetti adulti che soffrivano di sovrappeso e obesità. Per due settimane gli è stato chiesto di seguire una dieta simile a quella dell'americano medio. Nelle 5 settimane successive al campione è stato imposto uno fra tre diversi regimi alimentari. Il primo povero di grassi, il secondo moderato e il terzo light ma con l'assunzione di un avocado al giorno. Quelli che hanno seguito l'ultima dieta avevano livelli più bassi di colesterolo Ldl ossidato rispetto agli altri e una maggiore concentrazione di luteina, un antiossidante particolarmente efficace. "La ricerca nutrizionale sugli avocado - conclude la Etherton - è un'area di studio relativamente nuova. Penso che siamo solo alla punta dell'iceberg della conoscenza del loro benefici per la salute".