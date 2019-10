AXA Italia: l’accordo con Gruppo CIDIMU per l’ingresso nella diagnostica

Gruppo AXA Italia entra ufficialmente nel settore della diagnostica con una integrazione verticale che ha come partner il Gruppo CIDIMU, guidato dall’imprenditore Ugo Riba, presente in Piemonte e Lombardia, con alle spalle una storia trentennale di eccellenza in termini di tecnologia e qualità del servizio.

L’integrazione riguarderà uno dei sette centri del Gruppo, il Centro Radiologico Polispecialistico (CRP) situato a Cinisello Balsamo, nel quale verranno effettuati ulteriori investimenti in innovazione tecnologica e digitale, per offrire ai clienti e ai pazienti ancora più servizi. L'acquisizione – la prima di un percorso ambizioso – consentirà ad AXA Italia di avanzare con maggiore slancio nella propria strategia di passare dall’essere semplici pagatori di sinistri a veri partner dei clienti, attraverso servizi a valore aggiunto, con un’attenzione particolare al settore della salute. L’integrazione con gli istituti Diagnostici si inserisce dunque in questo percorso e ne diviene una tappa fondamentale, in quanto consente di proporre ai clienti un’offerta completa, dalla prevenzione alla riabilitazione, garantendo alti livelli di servizio, lungo tutto il percorso sanitario.

AXA, già pioniera nell’innovazione attraverso il lancio dei servizi di Telemedicina, con l’ingresso nel settore della diagnostica desidera spingersi ancora oltre. “Questa acquisizione segna una tappa storica per la strategia di AXA in Italia”, ha commentato Patrick Cohen, CEO di AXA Italia. “Siamo pionieri nel completare una integrazione verticale nel settore della diagnostica e lo facciamo con un partner di prestigio, come il Gruppo CIDIMU, all’avanguardia in tecnologia e qualità di servizio. Questa operazione apre nuovi orizzonti per AXA Italia e significa andare oltre l’assicurazione e catturare sinergie evidenti con il business assicurativo, basti pensare alla gestione dei sinistri o alla fidelizzazione dei clienti. Da oggi più che mai AXA Italia diventa vero partner dei propri clienti”.